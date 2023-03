Una lectura dramatizada del libro "El uso de la foto" de la Premio Nobel de Literatura Annie Ernaux tendrá lugar este jueves a las 19 en la Biblioteca de la Alianza Francesa, con la participación de Vivian Lofiego y Walter Romero, bajo la dirección de Leonor Manso.

Se trata de "Annie Ernaux: cámara entre amantes", un espectáculo literario que dramatiza la lectura de "El uso de la foto", libro en el que a partir de catorce fotografías tomadas con su amante, Marc Marie, Ernaux articula una historia de amor marcada por el cáncer de mama que ella misma padeció.

"A menudo, desde el principio de nuestra relación, me había quedado fascinada descubriendo al despertarme la mesa con los restos de la cena, las sillas desplazadas, nuestra ropa mezclada, tirada por el suelo en cualquier lado la víspera por la noche al hacer el amor. Era un paisaje diferente cada vez. Me pregunto por qué la idea de fotografiarlo no se me ocurrió antes", escribió la francesa.

Como en "El uso de la foto", los libros de Ernaux toman lo propio para construir algo nuevo, reivindicando la intimidad como dimensión política y literaria. Entre sus libros también figuran "Los armarios", "La vida exterior", "Pura pasión", "El lugar" o "El acontecimiento", por nombrar algunos títulos de su obra.

MIRÁ TAMBIÉN Una saga que combina fútbol y cultura argentina en clave policial

Con las lecturas de Vivian Lofiego y Walter Romero, dirigidos por Leonor Manso, "Annie Eranuz: cámara entre amantes" se realizará este jueves a las 19 con entrada gratuita en la Biblioteca de la sede central de la Alianza Francesa (avenida Córdoba 946, CABA) en el marco de la Semana de la Francofonía. (Télam)