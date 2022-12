La novela "Matadero cinco", el clásico del estadounidense Kurt Vonnegut (1922-2007) publicado por primera vez en 1969, durante la guerra de Vietnam, llega a la Argentina en su primera adaptación a historieta con guion de Ryan North, dibujada por Albert Monteys y traducida al español por Hernán Martignone

Esta relectura, editada por el sello independiente Hotel da las ideas, lleva por subtítulo "La cruzada de los niños", elegido por Vonnegut con la voluntad de no glorificar la guerra y dejar claro quiénes fueron los protagonistas y las víctimas: "su mensaje antibelicista, su humor ácido y absurdo y las agudas observaciones de la naturaleza humana conservan hoy toda su vigencia", aseguran los editores argentinos.

Esta adaptación es también "una oportunidad para recorrer la inacabable ironía y las referencias a la ciencia ficción retro que Vonnegut dejó sembradas en la obra original y que North y Monteys sacan a relucir", agregaron en un comunicado.

"Matadero cinco" está protagonizada por Billy Pilgrim, un soldado norteamericano sobreviviente del bombardeo aliado de Dresde que se desprendió del tiempo: puede estar casándose y al momento siguiente naciendo y al siguiente en el planeta Tralfamadore. Su encuentro con seres fuera del tiempo será para él solo el primer paso para abandonar el mezquino punto de vista que la humanidad tiene sobre sí misma, porque vive y vivirá en un continuo, donde lo trágico se ve gracioso y lo accidental se vuelve inevitable.

A través del viaje de Billy por su propia vida, Kurt Vonnegut construye una mirada mordaz sobre el horror de la guerra.

Nominada al premio Eisner a la mejor adaptación a historieta, este trabajo se editó primero en Estados Unidos y luego en España a historieta.

North, quien reside en Toronto, Canadá, es el escritor detrás de Dinosaur Comics, de la serie de historietas "Hora de aventura", de la antología "Machine of Death" y de "La imbatible Chica Ardilla", serie también distinguida en los premios Harvey y listada por el New York Times entre las más vendidas. Escribió una serie de libros muy exitosa en el estilo de "elige tu propia aventura", basada en los clásicos de Shakespeare "Hamlet" y "Romeo y Julieta"; y su última obra, "How to Invent Everything", es un manual de supervivencia para viajeros del tiempo. Mientras que Monteys es un ilustrador y novelista gráfico español, conocido sobre todo por su trabajo en El Jueves, revista satírica semanal que dirigió de 2006 a 2011.

Vonnegut nació en Indianápolis, Indiana, el 11 de noviembre de 1922 y murió en Nueva York, el 11 de abril de 2007. Fue soldado y prisionero de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Formando parte de la 106 División de Infantería de Estados Unidos durante la batalla de las Ardenas quedó aislado de su batallón y vagó solitario tras las líneas enemigas durante varios días hasta que fue capturado por tropas alemanas y como prisionero vivió en primera persona las consecuencias del bombardeo de Dresde.

Conocido por sus ideas humanista, entre sus obras adscritas al género de la ciencia ficción, la sátira y la comedia negra destacan "Las sirenas de Titán" (1959), "El desayuno de los campeones" (1973). (Télam)