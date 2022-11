(Por Emilia Racciatti, enviada especial) Las librerías Tipos infames, Lata Peinada, Olavide y La Mistral, emprendimientos localizados en distintos puntos de la capital española que nacieron impulsados en su mayoría por argentinos, son piezas estratégicas de la decimocuarta edición del Festival de Literatura Eñe, que amplió sus sedes tradicionales como el Círculo de las Bellas Artes o la Biblioteca Nacional, para sumar estos espacios que abren sus puertas a una comunidad lectora ávida de toparse con los autores y autoras convocados.

Libreras y libreros que llevan adelante el día a día de estas iniciativas hablaron con Télam sobre las actividades que programaron en el marco del festival que se desarrolla desde el viernes en Madrid y también sobre aquellas que sumaron aprovechando la visita de escritores como Alejandro Zambra, Federico Falco, Gabriela Cabezón Cámara o María Negroni.

Eso es lo que hicieron en Tipos Infames, una librería impulsada en 2010 por tres socios -Gonzalo Queipo, Francisco Llorca y Alfonso Tordesillas-, quienes instalaron en el barrio Malasaña, a pasos de la calle peatonal y comercial Fuencarral, este proyecto que pensaron como el lugar al que les gustaría asistir como lectores.

"Leemos mucho autores latinoamericanos y nos gusta darles un espacio. La narrativa literaria es lo central, no tenemos best sellers porque no los leemos. El catálogo es un poco el reflejo de nuestras lecturas. Tenemos mucho de editoriales independientes o Random House que tiene muchas cosas que nos gustan. Arrancamos en 2010, con la idea de hacer una librería que nos hubiera gustado encontrar como lectores, que tuviera una cafetería pero no fuera la parte principal, que no se comiera al libro, que todo gire en torno al libro, ya sea exposiciones, actividades y que el tiempo que alguien pasa en la librería sea de ocio", explica Gonzalo Queipo en un alto de su trabajo.

La librería que se presenta como "especializada en narrativa literaria de carácter independiente" aportará al festival la presencia del chileno Zambra como "Librero por un día" el próximo viernes, cuando recomiende libros y se disponga al diálogo con lectores. Pero también convocaron al argentino Falco a un encuentro que será el sábado por la mañana para dialogar sobre su obra y en especial sobre "Cielos de Córdoba" la novela que fue recientemente reeditada por el sello español las afueras.

A pocas cuadras, también en Malasaña pero en otra calle, Apodaca, está Lata Peinada, la librería que nació en Barcelona y copó Madrid hace dos años. Con el impulso de los argentinos Ezequiel Naya y Paula Vázquez, se convirtió en referencia para la difusión de literatura latinoamericana en España.

"El proyecto nació hace 4 años en Barcelona. Paula y Ezequiel crearon el espacio con la idea de montar un espacio para la literatura latinoamericana, para la difusión, el alcance en España, que no estuviera signado solo por editoriales españolas, que se diera un mapa más amplio para la literatura editada y producida en el campo de Latinoamérica. Hace dos años también estamos en Madrid", explica Sara, la librera que forma parte hace un año de esa iniciativa.

Lata Peinada tendrá como parte del festival una actividad el jueves cuando se crucen los argentinos Federico Falco y Pablo Katchadjian pero además fue sede el sábado pasado de un encuentro con Gabriela Cabezón Cámara y el viernes 18 lo será de un taller de escritura titulado "La palabra insumisa" que dictará María Negroni.

En otro punto de Madrid, en el tradicional barrio de Chamberi, está Olavide, nacida hace cinco meses de la mano de los editores y periodistas culturales Raquel Garzón y Daniel Ulanovsky, quienes reciben a Télam en una mañana fresca de Madrid mientras recomiendan, organizan y atienden la librería que abarca una esquina color bordó en las que en letras blancas se lee su nombre y la definición "bar de libros".

"Tenemos un poco más de literatura latinoamericana que una librería promedio porque conocemos a las editoriales pero básicamente es generalista", resume Ulanovsky y Garzón agrega detalles a ese relato: "Fuimos siempre de generar espacios, Daniel particularmente. Además de porvenir los dos del periodismo de opinión y cultural, Daniel tiene un antecedente importante que es la revista Latido, que salió entre 1999 y 2002. La arrasó la crisis, pero fue un espacio de mucho reconocimiento para muchos autores que hoy son muy famosos como Leila Guerriero. Mucha gente valoró ese espacio porque se podía escribir periodismo en primera persona, aparecía algo distinto. Ese espíritu de Dani de generar es algo que siempre ha promovido. Tuvimos un espacio de redacción creativa con Villa Ocampo. Y cuando vinimos para acá Daniel no se podía quedar quieto".

Garzón, que hoy trabaja en la revista Granta en su edición en español, relata que esa esquina era antes un bar y (largas) obras de refacción mediante lograron abrir esta librería que incluye un espacio bajando las escaleras que funciona como aula para distintos talleres pero también como galería de arte con muestras que cambian cada mes y medio.

Olavide será sede el jueves 17 de un encuentro en el que se cruzarán las intervenciones de Juan Cruz, Patricio Pron y Antonio José Ponte sobre emigración latinoamericana, mientras que el martes 22 recibirá a Andrea Abreu que presentará su novela "Panza de burro".

Cerca de Puerta del Sol, una de las plazas principales de la capital española, está La Mistral, un espacio fue parte del Teatro El Arenal y hoy es el sueño cumplido de tres amigos: Andrea Stefanoni, Carla D'Elia y Julián de Dios, quienes se reunieron en 2020 para proyectar esta librería y la abrieron oficialmente en agosto de 2021.

Stefanoni, librera y escritora argentina, recibe a esta agencia un rato antes de la charla con la que Gabriela Cabezón Cámara abrió la participación de nuestro país en el festival y precisa: "Es una librería generalista, tenemos bastante poesía que es lo que nos encanta, narrativa y muchas recomendaciones. Abajo libros de arte y café. La idea es que sea un lugar para hacer encuentros y eventos en el centro de Madrid, que si bien esta super accesible está bastante copado por los negocios de souvenirs y ese tipo de cosas entonces fuimos muy bien recibidos porque es un lugar donde hacemos un montón de actividades y se creó un vinculo muy lindo entre la gente que vive por acá y nosotros".

Además de esta charla con la autora de "Las aventuras de la China Iron", La Mistral será el lugar en el que el viernes Mariana Sández y Analía Sivak conversen en torno a la figura de la madre en la literatura actual.

Stefanoni, que fue durante 20 años responsable del Ateneo Grand Splendid, dice que "cuando uno se va a otro país, espera hacer cosas nuevas pero en definitiva se queda haciendo otro proyecto pero de lo que sabes hacer".

Además de Lata Peinada, Tipos Infames, Olavide y La Mistral, forman parte del festival las librerías Antonio Machado, La Fábrica, Cafebrería ad Hoc y Alberti, comandada por Lola Larumbe, librera y directora literaria de esta edición de Eñe.

