Las subastas de obras icónicas como la que se va a realizar a mediados de noviembre en Nueva York con "Diego y yo", el cuadro de Frida Kahlo que podría batir todos los récords de arte latinoamericano, sacan a relucir del funcionamiento del mercado del arte en ese circuito virtuoso en que los artistas crean, los galeristas promocionan y los coleccionistas adquieren en las grandes subastas, una dimensión cada vez más complejizada por la aparición de piezas "absurdas", como una banana pegada con una cinta a una pared o una estatua invisible.

Más allá de Frida Kahlo, si bien el mercado de arte latinoamericano se encuentra en expansión como indica Anna Di Stasi, directora de Arte Latinoamericano de Sotheby's, la situación es compleja, más aún considerando la escena local, tal como lo describe la docente y curadora Andrea Giunta.

"Un lugar difícil: pocas galerías internacionales tienen en su staff artistas latinoamericanos contemporáneos, son pocas las dedicadas al arte latinoameriano, y son pocos nombres. Algunos museos líderes tienen políticas de adquisición de arte latinoamericano, pero no resultan tan consistentes como para lograrse una representación de nuestros artistas en los grandes museos del arte", explica a Télam la autora de "Contra el canon".

"Un hecho significativo es la donación de la colección Cisneros al MoMA. Un museo, por otra parte, que siempre tuvo interés en el arte latinoamericano. Pero, aunque lo compra no siempre lo expone. Pienso, por ejemplo, que nunca vi en las salas del MoMA el extraordinario cuadro que tienen de Raquel Forner. En cuanto a las galerías profesionales que exponen arte argentino en Argentina, creo que están en un momento difícil. Los coleccionistas deberían apoyar a estas galerías para sostener un mercado profesional, que creo que debe existir junto a otro emergente", reflexiona Giunta.

¿Cómo se instala un artista en el mercado del arte y de las subastas? "Se instala a partir de las ventas, si no se vende en varias ocasiones baja de las subastas (me refiero en este caso a artistas que no están aún instalados en el mercado y que se presentan en las subastas como un intento de medir sus ventas, su interés entre los coleccionistas). Los factores son muchos. No solo interviene lo personal y biográfico, también el círculo de coleccionistas, si dos compran a un artista (me refiero aquí al mercado local) otros van a comenzar a comprarlo. Es común ver los mismos artistas con distintas obras en las colecciones locales. Las compras no son solo en subastas, también en galerías", señala.

Por otro lado, consultada Di Stasi sobre el mercado de Asia, indica que está en "crecimiento", y que "es un mercado muy receptivo a las obras creadas en el occidente y que tiene mucho potencial para aquellos artistas con producción en Estados Unidos o en Latinoamérica. "Lo veo como una gran potencia y no me extrañaría si acabamos vendiendo Bernis en Hong Kong algún día. Pero el mundo es muy chiquito en este momento", señala en referencia a estos dos últimos años de pandemia.

En paralelo a este tipo de subastas tradicionales se da como contraparte el de obras como "Comediante", una creación del artista italiano Maurizio Cattelan que consistía en una banana pegada con una cinta a la pared o la "Estatua invisible" de Salvatore Garau, con precios obtenidos entre 120.000 dólares y 18.000 en el segundo caso.

¿Cómo se comprende el valor que se le atribuye a este tipo de obras? "A mi juicio solo se explica porque en el mercado de arte se mezclan la búsqueda del prestigio (una tapa en el diario lanza el foco hacia el artista y hacia el comprador) pero también porque en el mercado del arte se mueve un dinero cuyos orígenes no siempre son claros. Es demasiado dinero. Pero ciertas obras de Cattelan o de Salvatore Garau, no todas, se sustentan en la fe en el mercado de arte, el prestigio, la originalidad. Son, en un sentido, un anticipo del Bitcoin. Sus precios pueden subir y bajar sin consistencia, el hecho de que estén vivos incide", analiza Giunta.

"El arte que compran quienes disponen de mucho dinero en ese mercado estelar de las subastas internacionales se basa en muchos casos en la fe y el deseo de poseer, que genera competencia, puja, y sube los precios. No es lo mismo, desde mi perspectiva personal, pagar millones por Frida Kahlo que por la banana de Cattelan. Puedo parecer conservadora, pero son construcciones distintas. La segunda es, para mí, evanescente en el tiempo. Frida se mantendrá y costará cada vez más", esclarece la investigadora.

"Esos son mercados muy atípicos, no son los mío. No podría dar una respuesta conclusiva sobre cómo se establecen esos valores que no conozco", refiere por su parte Di Stasi. (Télam)