El 3° congreso internacional Revueltas del Arte comenzará mañana en siete sedes porteñas donde artistas, investigadores y educadores de todo el mundo darán charlas, talleres y shows en torno a las artes en relación con derechos humanos, la producción de saberes y la ciencia y la tecnología, atravesados todos estos tópicos por el 40 aniversario de la recuperación de la democracia en la Argentina.

La actualidad de la investigación, la formación y el pensamiento artísticos podrán seguirse hasta el jueves próximo, 12 de octubre, en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, a partir de actividades que no dejarán de lado a las infancias, y que incluyen presencias como la de las actrices Rita Cortese y Lola Berthet, las y los escritores Félix Bruzzone, Monica Zwaig y Raquel Robles; la ex directora del sector de Actividades Públicas en el Museo Reina Sofía de España, Ana Longoni, y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

El congreso organizado por la Universidad Nacional de las Artes (UNA) regresa tras el extenso ‘parate’ de la pandemia y en esta tercera edición será totalmente gratuito y abierto a la comunidad.

La inauguración será mañana a las 17.30 en el Teatro Picadero, de mano de la rectora de la UNA, Sandra Torlucci, junto al Nobel Pérez Esquivel, las actrices Robles y Berthet, y Rita Cortese, quien interpretará "Con el alma en suspenso", un espectáculo de tangos, poemas, canciones.

Darán el presente en este encuentro reconocidos nombres de la escena cultural como la mexicana Cristina Hijar, miembro del grupo Arte y política de Clacso y del Colectivo Híjar, dedicado a acciones estético-políticas por la memoria histórica; y la artista visual argentina Gabriela Golder, quien dará el presente con el proyecto "Arrancar los ojos", actualmente exhibido en la porteña Fundación Andreani, donde reflexiona sobre la violencia institucional, la represión y el trauma colectivo centrándose en el patrón de ataque ocular por parte de las fuerzas de seguridad del Estado chileno y colombiano.

Habrá además un recital de poesía a cargo de Jaime Huenún y Silvia Mellado y numerosa actividades dirigidas a las infancias. La programación completa se encuentra en https://revueltasdelarte2023.una.edu.ar/

Las propuestas, articuladas a través de los 40 años de la recuperación democrática, tienen que ver con objetivos urgentes de la agenda nacional y global: los desarrollos tecnológicos 4.0 y 5.0, desarrollo sostenible, medio ambiente, género, feminismos, disidencias, diversidad, etnicidad, la cuestión marrón y los pueblos originarios y su presencia como actores fundamentales de esta cultura.

Las Revueltas del Arte se llevarán a cabo en la Fundación Sagai, en 25 de Mayo 586; en la sede UNA de Mitre 1869; en el Borges, Viamonte 525; el Museo del Banco Provincia, sobre Sarmiento 364; en la Casa de la Cultura de Rufino de Elizalde 2831; el Teatro Picadero, situado en Pasaje Santos Discépolo 1857; y el CCK, ubicado en Sarmiento 151.

Si bien las Revueltas del Arte comenzarán formalmente mañana, hoy a las 19 tendrán un preámbulo en la cúpula del CCK, con una intervención colectiva del grupo "Danza abierta", curada por Susana Tambutti.

Danza Abierta no sólo fue un fenómeno cultural sino también un hecho social, comunitario y político. Participantes de la agrupación entre 1981 y 1983 compartirán sus vivencias, memorias, testimonios (y también olvidos) de un hecho artístico que afectó a todo el campo de la danza argentina. Y esta intervención intenta rescatar algo de esa memoria no documentada que no solo va a ser siempre inconclusa, sino que nunca va a ser la misma. (Télam)