La experiencia de crear nueva obra derivada a partir de la de Gyula Kosice, con la virtualización y digitalización de algunas de sus piezas emblemáticas como la "Gota negra", "La lluvia de la calle Florida" o "Ciudad Hidroespacial" y la próxima sobre "La democracia" por parte de una apuesta tecnológica, aborda temas tan relevantes como el ímpetu del criptoarte y la necesidad de la preservación ética y conceptual de la obra original.

María José Herrera, curadora de la exposición "Real/virtual arte cinético argentino en los años sesenta" en el Museo Nacional de Bellas Artes en 2012, acompaña el proyecto que expande al universo digital el arte "tradicional" y que vincula el trabajo entre el Museo Kosice y el laboratorio UxArt, cuya base física se encuentra en el Delta del Tigre, en la Isla El Descanso.

"Me parece una forma de enriquecer y dotar de contenidos actuales las obras porque algo muy difíciles de lograr es que las nuevas generaciones puedan disfrutar de las cosas que son más tradicionales. Es una excelente forma que podría incluso hacerse con el arte precolombino si se quisiera", ejemplifica e indica que se trata de "utilizar la tecnología para difundir y actualizar imágenes".

Además sostiene que "en este caso se empezó por el lugar donde más relación ideológica tiene, porque estos artistas pensaban en la tecnología y la usaban, el horizonte estaba puesto en la tecnología", y actualizarla por medio de una "adaptación que tiene que ver con la forma de ver de los jóvenes hoy implica acercarla, porque siempre la educación, la historia del arte, es acercar, sea en contenidos o en formas".

La finalidad del vínculo de esta "alianza virtuosa" implica que "por un lado está uno de los museos que analiza contenido, conserva y preserva obra y por otro está la tecnología que es un mundo que quiere avanzar y construir, entonces, unos tienen los objetos y los otros la forma de perpetuarlos", aclara.

Y subraya: "no es una obra de Kosice sino una nueva obra inspirada en la poética de Kosice y lo bueno es mantener el valor moral y ético", es algo que todos tenemos que cuidar, tanto los técnicos como los historiadores, pero que hay que difundir y actualizar, no me cabe ninguna duda", afirma sobre esta accesibilidad promisoria. (Télam)