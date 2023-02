Una exposición de 73 pinturas pertenecientes a la colección del Louvre de París, que muestran cómo el amor en sus múltiples formas -de la pasión a la devoción- ha inspirado a los artistas occidentales desde el siglo XVI hasta mediados del XIX, se verá desde el 1 de marzo en el Centro Nacional de Arte de Tokio.

"Painting Love in the Louvre Collections" (Pintando el amor en las colecciones del Louvre) se titula esta muestra que viajará desde Francia a Japón -donde permanecerá hasta el 12 de junio-, un poderoso conjunto que abarca desde la pasión sensual hasta la devoción religiosa, pasando por un amplio abanico "amoroso", una muestra consignada como uno de los imperdibles del mundo en 2023, según la revista on line de Christie's.

El derrotero incluye escenas mitológicas, retratos religiosos y pinturas de género o costumbristas, de nombres tan célebres como François Boucher, Jean-Honoré Fragonard y Giovanni Battista Salvi, entre las que destaca por ejemplo el óleo sobre lienzo "Cupido y Psique", también conocido como "Psique recibiendo el primer beso de Cupido", de 1798.

"El amor es celebrado en el arte occidental desde la antigüedad, dese las pasiones, los deseos y los placeres sensuales, así como la angustia y el dolor, de dioses y mortales profundamente enamorados de alguien especial", se lee en la web del museo nipón, www.ntv.co.jp.

MIRÁ TAMBIÉN De los debates con Borges a una investigación a cuatro manos, Kodama explora la figura de Rosas

Entre las obras expuestas destaca la del francés Ary Scheffer, "Las sombras de Francesca da Rimini y Paolo Malatesta" (1855), considerada una de las mejores composiciones en la carrera del artista: representa una escena del Infierno de Dante y muestra las almas condenadas de los dos trágicos amantes, olvidados por Dante y su guía, el poeta romano Virgilio.

En las pinturas religiosas, el amor incondicional de Dios por la humanidad -y el amor de la humanidad por Dios- se expresaba simbólicamente a través de temas clásicos como la Sagrada Familia, la crucifixión de Jesús y el martirio de los santos, con ejemplos en la muestra.

Se trata de un total de 73 pinturas cuidadosamente seleccionadas de las vastas colecciones del Museo del Louvre, que mostrarán al público cómo los artistas occidentales han retratado el amor en sus múltiples formas. (Télam)