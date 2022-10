En "La cocinera de Frida" los sentidos en torno al cuerpo femenino, su maduración y desnudez, la maternidad y la problemática en torno a la desigualdad de género se convierten en temáticas que afloran a lo largo de la trama consolidando una novela donde las mujeres son protagonistas.

-T.: Aparecen muchos personajes femeninos en tu novela que atraviesan diferentes etapas de su vida. ¿Considerás que se trata de una novela que aborda el cuerpo de la mujer y los sentidos que se construyen alrededor del crecimiento?

-F.E.: No la escribí pensando en eso pero evidentemente es algo que me fue saliendo. En la línea de personajes que empecé a trazar, me interesó hablar de la maternidad, del abuelazgo y de esas huellas que las mujeres van dejando en otras mujeres. Toda la línea de las mujeres Cruz, en el caso de la novela. Cómo nosotras nos vamos conformando pisando las huellas de otras mujeres que estuvieron antes que nosotras. A veces, huellas buenas y, a veces, malas. No todo en la vida es rosita y está bien que así sea.

Evidentemente era algo que me rumiaba en la cabeza y quienes escribimos, cuando algo nos hace ruidito en la cabeza, vamos ahí. Tenía ganas de hablar de esas mujeres que nos ayudan a conformarnos como otras mujeres, con nuestra impronta. No lo había pensado pero cuando leí la novela entera me di cuenta que me convocaba eso.

-T.: Cuando Nayeli debe huir, se disfraza de hombre, ¿cómo dirías que se introduce la problemática de la desigualdad de género en la historia?

-F.E: No fue tan pensado pero un poco sí. Cuando su hermana, Rosa, la ayuda a planificar su huida ellas es una niña de 14 años en el ´39 en México, solita, que nunca salió de su pueblo Tehuantepec y que no sabe leer ni escribir. Va a tener que irse lejos y en el camino se va a encontrar con un montón de peligros. Sabemos que el peligro es peligroso para todos pero para la mujer tiene un plus. Y la hermana lo que intenta hacer es que se corte el pelo y que se vista de varón, porque probablemente va a ser menos riesgoso todo. Es lo que finalmente Nayeli hace hasta que se reencuentra con mujeres y ella puede seguir siendo quién es. (Télam)