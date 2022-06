El interés por autores contemporáneos como los estadounidenses Deborah Eisenberg y Peter Rock, así como la argelina Hélène Cixous, o el fenómeno que generó el escritor norteamericano ya fallecido Michael McDowell, son algunos de los nombres extranjeros cuya circulación en Argentina, a través de la publicación de sellos independientes, recibió el visto bueno de las y los lectores y confirmó el criterio de sus editores al apostar por ficciones internacionales que si no eran desconocidas transitaban más subrepticiamente.

Quizá la mayor excepción en este recorrido de voces que no vienen acompañadas con la batería de estrategias de las grandes empresas editoriales, fue la publicación en el año 2017 de "Los elementales" de Michael McDowell, que significó un verdadero fenómeno y se trató de uno de esos llamados rescates editoriales que traen al presente lecturas de décadas atrás. Recuerda Diego D´Onofrio, de La Bestia Equilátera, sobre ese libro: "Fue tan extraordinario el fanatismo que generó ´Los Elementales, que era indudable que ese interés se iba a trasladar a cualquier otro libro que publiquemos del autor", dice sobre lo que despertó ese escritor estadounidense, a pesar de que la editorial no conciba su proyecto en términos de autor si no de libros.

Luego del revuelo que significó esa novela gótica lanzaron "Agujas doradas", un libro muy distinto, como lo define, pero que "luego hizo su propio camino de éxito" y en su primera tirada agotó los primeros 2.500 ejemplares. A "excepción" del fenómeno McDowell (1950-1999), D´Onofrio sostiene que "para casi todos los casos no vende el autor, ni la editorial, sino que hay que destacarse individualmente en cada libro: siempre es uno por uno. Y allí para que sea leído un libro es importante el efecto boca a boca de recomendación entre los lectores. Luego, desde la editorial, se trata de amplificar esa recomendación a través de las redes sociales", cuenta.

Algo similar, en cuanto a la sorpresa por el interés de las y los lectores, le ocurrió a Godot con Peter Rock, como relata Hernán López Winne: "Cuando salió Mi abandono la gente ya preguntaba cuándo salía la siguiente. En ese sentido, se generó un fervor por el autor que casi nos obligó a contratar más títulos. Pero desde el origen es imposible pensar en eso porque es un riesgo grande avanzar con un proyecto de este estilo".

Sin embargo, "el hecho de haber encontrado a Peter más que motivarnos a seguir apostando por otras autoras u otros autores contemporáneos de ficción nos confirmó que está buenísimo que la editorial tenga un perfil claro y definido pero que siempre estemos abierto a ´excepciones´, como pasó con Peter Rock".

En el caso de Chai Editora, Soledad Urquia cuenta que se dio algo así como un doble movimiento con una de las autoras, Deborah Eisenberg. Por un lado, la editorial ya había apostado por su obra, por el otro, la publicación del primer libro "Taj Mahal" tuvo tan buena repercusión que impulsó la continuidad. "Esta apuesta -dice Urquia- tuvo que ver con que confiábamos en la obra de esta autora. Para nuestra sorpresa, el interés por sus cuentos fue creciendo y el año que viene publicaremos un tercero. De todas formas, no elegimos un libro solo porque ya publicamos uno anterior de ese autor o autora".

Con Interzona, la sorpresa ocurrió el año pasado cuando publicaron la primera novela al español de la argelina Hélène Cixous. "La traducción -destaca Luciano Páez Souza- es un proceso largo y más si se trata de la buena literatura, eso implica que nuestro tiempo de reacción ante el ´mercado´ tiene un delay de un par de años" dice y ejemplifica que "con Cixous ya había leído su obra y me parecía que era vital para la humanidad, tenía una gran convicción de que su mensaje es necesario y pensaba que habría cierto público, pero la repercusión fue muchísimo mejor de lo esperábamos".

Si bien esa recepción se celebra y orienta las búsquedas de voces, no necesariamente la repercusión significa que salgan nuevos libros de un autor o autora. En el caso de Cixous por una simple razón: los tiempos de edición y publicación se piensan y proyectan con mucho tiempo de antelación. "Todo este plan ya está armado desde hace tres años atrás, de la misma forma que ahora estamos armando el plan de publicaciones de tres obras de una autora Nórdica, de la que solo se había traducido una novela en España", resume el editor de Interzona. (Télam)