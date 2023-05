Cinco diseñadores argentinos, cuyo hilo conductor es la implementación de técnicas artesanales que preservan la cultura ancestral de comunidades nativas, se suman al al festival de diseño London Craft Week 2023, uno de los eventos más importantes que desde mañana celebra el arte, la creatividad y el lujo sostenible de todo el mundo.

La London Craft Week es un evento anual que reúne a más de 750 creadores, diseñadores, marcas y galerías de todo el mundo.

Este año, Estudio Museo presenta "Contemporary Huts", una exposición inmersiva creada con el apoyo de la Embajada Argentina en el Reino Unido y que se llevará a cabo desde mañana hasta el 14 de mayo en la residencia oficial del embajador en Londres, en el marco del festival de diseño londinense.

Será una experiencia en la que los visitantes podrán disfrutar y descubrir la cultura, la identidad y la historia artística de Argentina.

Además, los visitantes podrán disfrutar de talleres impartidos por los propios diseñadores, donde podrán aprender técnicas artesanales y crear sus propias piezas únicas.

Entre los participantes se encuentra "La Sucursal Design", donde la diseñadora Sofía Mattioli utiliza la artesanía para explorar el lenguaje entre los textiles y el espacio, creando piezas que examinan cómo los tejidos habitan el espacio de diversas maneras.

A través del trabajo con tejidos naturales y el empleo de métodos tradicionales como el fieltro, el punto o el tejido a mano, Mattioli pretende crear una variedad de piezas artesanales que reflejen patrones, estructuras y paletas orgánicas.

La Sucursal Design utiliza la artesanía para desarrollar el arte funcional de la morfología textil. También "Diseño Humano", un estudio de diseño con sede en Buenos Aires, que trabaja con fabricantes locales y materiales naturales, creando productos de edición limitada que buscan elevar la experiencia de la vida cotidiana.

Todas las piezas de "Diseño Humano" se fabrican bajo políticas de consumo sostenible y responsable, priorizando el buen hacer artesanal, la funcionalidad y la durabilidad, frente a las modas efímeras.

A su vez, "CSalom Atelier", un estudio de arte y experimentación textil que se enfoca en la creación de piezas textiles que transmitan un mensaje colectivo y antroposófico para rescatar las técnicas tradicionales.

La diseñadora Caroline Salom desarrolló su práctica en lo que ella denomina "arte funcionalista", que describe como personal, elegante y contemporáneo. Tras haber perfeccionado una amplia gama de habilidades textiles, como la serigrafía, el corte de madera, el sashiko, el bordado, el telar bajo liso y el telar-

Guadalupe Vilar, una artista textil que utiliza materiales 100% restock y componentes sostenibles para concienciar sobre la importancia de la regeneración tras la crisis climática.

La diseñadora comenzó su proceso artístico escribiendo breves historias futuristas sobre sociedades idealistas que se enfrentan a las consecuencias del desastre medioambiental que estamos viviendo. Su práctica artística es la expresión física de esa narración.

El objetivo de Vilar es transformar los residuos en entidades valiosas y consolidar la unión entre pasado, presente y futuro

Y por último, "Tejedores andinos", una comunidad de artistas que se dedican al diseño, confección y comercialización de artesanías como forma de resistir al olvido y vivir dignamente en equilibrio con la naturaleza.

A nivel general, la semana también incluye una serie de exhibiciones y talleres que ofrecen una experiencia única para los visitantes con los artistas de todo el mundo.

La exhibición "Vivienne Westwood Corsets: 1987 to Present Day" presenta una colección de piezas únicas y vanguardistas de la famosa diseñadora británica. Mientras que "Meisterstrasse In Residence: Rethinking the Vienna World Exhibition en 1873" invita a los visitantes a reflexionar sobre la relevancia del arte y la artesanía en la actualidad.

Desde textiles hasta cerámica, escultura e incluso impresión 3D, los eventos se llevarán a cabo en toda la ciudad, desde Soho hasta South Kensington, y desde Hammersmith hasta Hackney.

La Art Makers' Guild y la fábrica de Kaymet ofrecen visitas guiadas para explorar las disciplinas y la creatividad detrás de cada pieza.

Los talleres son una oportunidad para sumergirse en la creatividad y la cultura de diferentes comunidades y tradiciones, como aprender a coser a mano una bolsa de la suerte inspirada en una antigua tradición coreana, o crea un llavero único utilizando cerámica de cáscara de huevo.

También hay charlas y presentaciones, y muchas más actividades para explorar y disfrutar. (Télam)