(Por Ana Clara Pérez Cotten) Con videos entretenidos, reseñas accesibles que contemplan la lógica literaria pero también la de las redes y recomendaciones quirúrgicas para dar con el gusto de sus seguidores, los "agitadores de lectura" llegan a las nuevas generaciones y ganan protagonismo en una escena que empieza a asimilar sus estrategias para lograr que los libros sean accesibles a un público más amplio, un rol que pondrán en juego con la posibilidad de acceder anticipadamente a los contenidos que ofrecerá la próxima edición de la Feria de Editores que inaugurará el 5 de agosto.

"¿Te gustaría ser la primera persona que recorra la FED cuando todavía no abrió al público", invita el llamado de convocatoria del evento para reclutar a los quince "agitadores de la lectura" -entre los que habrá booktubers, bookstagramers, booktokers, influencers que disfruten de los libros o periodistas fluidos en el uso de redes- que podrán conocer el predio el viernes 5 de agosto al mediodía, antes de que abra al público, y que podrán contar desde sus redes la intimidad y sus primeras impresiones sobre el evento, que tendrá lugar del 5 al 7 de agosto con la participación de más de 200 editoriales en el C Complejo Art Media.

Víctor Malumian, cocreador de la FED y de Ediciones Godot, cuenta que eligieron llamar "agitadores de lectura" a ese grupo variopinto y epocal de personas que transmiten el gusto por la lectura y usan redes como Instagram, YouTube, Facebook, Tik Tok o blogs para llegar a distintos rangos etarios y que son desprejuiciados para recomendar lecturas.

"Nos interesa que conozcan toda la variedad de los catálogos. Desde editoriales artesanales de poesía, pasando por catálogos que solo publican escritoras/es afrodecendientes o bien, catálagos exclusivamente de música o literatura coreana y, además, contarles del excelente momento, a nivel edición, que está viviendo la región", dice a Télam.

Cuenta además que, durante el año, la FED organiza encuentros con distintas editoriales para entender qué necesidades tienen o qué esperan de la Feria. "En esas conversaciones surgió la idea de facilitar el contacto entre los `agitadores´ y las editoriales más nuevas, la posibilidad de pensar un espacio donde puedan charlar tranquilamente con todo su catálogo expuesto. Como todo lo que hacemos, antes de hacerlo no sabemos si va a generar interés o será otra mala idea, probamos y aprendemos. Al momento, vamos más de 130 postulaciones para participar del recorrido privado y a los 15 seleccionados los vamos a recibir con un pack de bienvenida con diversos regalos, libros, anotadores y demás materiales para que la recorrida sea lo más placentera posible", explica sobre el plan para la inauguración.

Constanza Burton, conocida en YouTube como Coos Burton y con casi 28 mil seguidores, reseña y recomienda libros y su género predilecto es el terror. "Me siento parte del grupo de `agitadores´ porque si hay algo con lo que intento llegar es con la lectura en todos sus aspectos. Abrí mi canal hace siete años y siempre procuré que fuera un espacio ameno para lectores y para no lectores que deseen sumarse a la movida. Saber que alguien llegó a un buen libro gracias a una recomendación mía es muy lindo, y es una de las cosas que me hacen sentir parte de esos agitadores", cuenta Burton, a quien le faltan pocas materias para recibirse de docente de lengua y literatura. "Cuando hago videos para mi canal no lo hago desde la postura de docente, sino desde la de una lectora que cuenta con una formación como docente -explica sobre qué es eso de "agitar" libros-. Ese sustento me sirve porque me ayuda a apreciar la literatura no solo por gusto, sino de forma más crítica. Me gusta dirigirme de una forma sencilla, sin pretensiones, con la intención de enfocar".

Si bien su pasión es el género de terror, le gusta leer variado. "La FED es un espacio agradable con stands atendidos por gente que conoce muy bien lo que ofrece, que sabe recomendarte y encontrar un título que se ajuste a tus intereses. La conocí el año pasado y fue un viaje de ida: volví con más de cuarenta títulos, y una sonrisa de oreja a oreja, fue una experiencia hermosa", cuenta la booktuber sobre esa primera aproximación". Además, marca la diferencia entre la FED y otros encuentros alrededor del libro: "Esta feria me gusta porque siento una cercanía diferente con quienes ofrecen sus libros, y me quedo un buen tiempo chusmeando y charlando con los editores. Hay oportunidad de conocer autores y hacer firmar los libros en encuentros más casuales, algo que no pasa en ferias más masivas".

Burton inscribe su rol de "agitadora" de libros en el marco de un consumo cultural que ha cambiado mucho. "La gente que se siente cómoda visitando videos o reseñas cortas de creadores de contenido como yo buscan algo más descontracturado, no vienen por una crítica literaria profesional. Vienen en plan de recomendación amiga, la palabra de una persona que tenga ciertos intereses afines a los suyos y pueda orientarlos sobre qué tal cierto libro o autor", reflexiona.

Jazmín Nogaró, la creadora de @viajarenpalabras en Instagram, se reconoce como "agitadora" pero también destaca la labor silenciosa de los agitadores informales: "Un amigo, un familiar, un compañero de trabajo que recomienda un libro también es un agitador de lectura porque entre tantas cosas que pueden recomendarte, vieron un libro y pensaron en vos. Creo que eso es lo más valioso que podemos hacer: personificar la lectura. Uno de los mejores regalos que me pueden hacer es decirme `leí este libro y pensé en vos´".

Acepta que la cara visible de "Viajar en palabras" es el feed de Instagram, pero que hay muchísimas cosas que suceden detrás: "Mensajes pidiendo recomendaciones para uno o para alguien más, recomendaciones que me hacen y todo el universo de cosas que se desprenden desde la red: eventos, encuentros con amigas que te hacés por puntos de contacto con la lectura, ferias como la FED, incluso lo que soy por fuera de la cuenta. De ahí nace 'Viajar...', de todas las recomendaciones que siempre hago por fuera de la red social a mis conocidos. Eso también es agitar a la lectura, ¿no? Impulsarla en todas sus formas", explica.

Para Nogaró, la FED es el momento para "entender todo el proceso editorial por fuera del objeto libro": "Se puede hablar con los editores, correctores, autores, incluso ilustradores y también se abre la posibilidad de encontrarse con otros lectores.

La responsable de Viajar en palabras cree que los agitadores ofrecen "una opinión que no es políticamente correcta". "Creo que la fidelidad última está con mi comunidad, entonces, oriento mis reseñas a ellos; a qué tipo de lectores podría gustarles o desafiarlos", explica.

Marina Condo confiesa que le encanta la FED y es una "agitadora" multiplataforma: "Siempre vi mi canal de Youtube como un bar 24/7 para hablar de libros, un lugar donde podés ir en cualquier momento y sentarte a charlar de eso que leíste. Y así suelo hacer algo similar en otras redes, en Instagram (@marina_escribe) mezclo un poco de mi vida cotidiana, mi trabajo como redactora pero los libros siempre están. Y en TikTok hago reseñas en un minuto. Además, solía organizar club de lecturas presenciales y en vivo".

Para Condo, la respuesta a por qué los "agitadores" ganan terreno frente las formas más tradicionales de la divulgación está en "el entusiasmo y la autenticidad": "Me gusta contar lo que me pasa a mí con el libro y trato de mantener eso porque me parece la mejor forma de acercar los libros a los lectores".

Los interesados en participar de la selección de "agitadores" para la FED deben completar un formulario hasta el 10 de julio: