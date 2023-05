Hacía seis años que el francés Benjamin Lacombe no visitaba la Argentina y esta vez llegó acompañado por Sébastien Perez, escritor y partenaire creativo en libros como "Frida", "Genealogía de una bruja" y "La mejor mamá del mundo", y autor de la colección "Enciclopedia de seres maravillosos", que dirige el ilustrador.

Edelvives presenta dos novedades de "Enciclopedia de seres maravillosos", libros en gran tamaño donde se recopilan figuras y seres de tradiciones fantásticas a partir de distintas culturas y geografías, a través de sus leyendas, sus enlaces con el mundo de lo real y de la ficción. Los nuevos títulos son: "Las hadas", que tiene como autor a Sébastien Perez y como ilustrador a Bluebirdy, y "Las brujas", con textos de Cécile Roumiguière y dibujos de Lacombe. En ambos, esas figuras se escapan de la perspectiva europea o americana y entablan vínculos con otras cosmovisiones, donde los mitos se revelan también como formas de invertir y masticar el mundo de lo real.

"Van a venir nuevos libros, el próximo es sobre monstruos, esos seres que están fuera de la norma, y luego saldrá otro sobre dragones, donde hay un punto en común que es el peligro de la naturaleza y la idea es que oponerte a la naturaleza conlleva necesariamente destrucción", adelanta el ilustrador en diálogo con Télam.

-Télam: En ambos títulos, esos seres mágicos que suelen ser caracterizados desde un lado bondadoso, luminoso, se presentan aquí con una complejidad que indaga en zonas más profundas, que se articulan con temas de lo real.

-Sébastien Perez: Es una colección que creó Benjamin para ver los distintos universos de los seres mágicos, el de las hadas, el de las brujas y otros que estarán por venir también.

-Benjamin Lacombe: Para mí lo interesante era retomar este género de lo maravilloso porque son figuras que en el fondo lo que hacen es hablarnos de nosotros mismos y que resurgen en distintos momentos de la historia para eso están.

-T: Sébastien ¿que te enseñaron las hadas?

-S.P: Las hadas son seres de la naturaleza con ese lado benéfico y con ese otro lado un poco maléfico, como cualquier otro elemento de la naturaleza. Lo interesante fue descubrir que en el mundo, estos seres maravillosos existían no necesariamente con un mismo nombre pero que sí estaban presentes en todos lados. Y la idea era no ser europeo céntrico, no tratar sólo hadas de Europa, sino también poder verlas en Irán, en África y otros lugares del mundo. Y un poco para diferenciarnos de otras compilaciones de estos seres mágicos, lo que decidimos hacer fue darle un hilo conductor a la historia, encontramos un personaje en común que va a atravesar toda esta evolución y de esa manera el género se aproxima más al cuento, toma otro género literario. Lo que fue evidente es que cuando hablamos de hadas, hablamos de ecología. Porque como dice el autor francés Édouard Brasey si pudiéramos entender o comprender el mundo de las hadas ¿le haríamos esto a la naturaleza?

-T: ¿Y las brujas?

-B.L. Lo que siempre aparece en común, no importa la cultura, no importa el continente, no importa la época, pueden ser viejas, feas, con nariz de gancho o con un grano como en Europa, pueden ser seductoras como las brujas celtas, pueden ser chamanas como las brujas en África, pero siempre todas ellas tienen un punto en común y es que no tienen marido.

Lo interesante es tratar de ver a estas brujas desde esta perspectiva más moderna, como figuras feministas. Hay brujas que han sido curadoras, sanadoras, casi enfermeras, diría yo. En los años 70 también ha habido una tendencia a verlas como parte de un movimiento más ecologista en el sentido de unas curas más naturales. Ellas han sido calificadas como brujas en sociedades más patriarcales como por ejemplo las del medioevo. Estas brujas, han sido siempre vilipendiadas, han sido perseguidas, han sido claramente quemadas.

Y en estos ejemplos que te contaba, de sanadoras, de brujas del medioevo también hay como un regreso de los zombies, hay mucha ficción donde hay zombies o vampiros con gran temor a la pandemia, es decir, hay siempre una idea de muerte y de renovación. La idea es que todas estas brujas o este concepto de brujas se presenta como un espejo que deforma y que al mismo tiempo traduce esta nueva sociedad. Son los seres maravillosos los que te muestran esta realidad deformada pero que al mismo tiempo es la realidad y quise presentar en esta enciclopedia de seres maravillosos un panorama de su presencia en culturas y en lugares distintos. (Télam)