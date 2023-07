(Por Emilia Racciatti) La potencia del pensamiento de Alicia Eguren, detenida desaparecida desde 1977, encontró en la escritura de cartas, poemas, artículos o conferencias una forma de proyección de su lectura del mundo que ahora puede encontrarse en "Escritos", un trabajo de recopilación y selección encarado por los investigadores de la Biblioteca Nacional Emiliano Ruiz Díaz, Nicolás Del Zotto y Santiago Allende, quienes recuperan la obra de esta militante, socióloga, docente, crítica literaria y poeta para volver a la vida de una mujer que conjugó compromiso con audacia política.

Se trata de un libro monumental que se produce a partir de un convenio mediante el cual Carlos Lafforgue, que estuvo a cargo del archivo de Eguren, y Pedro Catella, el hijo de la autora, donaron documentación de la correspondencia entre la intelectual y quien fue su compañero John William Cooke, un militante clave del movimiento peronista.

Con casi 900 páginas, fotos, manuscritos y textos nunca antes publicados, esta obra editada por Colihue puede leerse como un documento para debatir sobre la historia del peronismo, como un intercambio epistolar de dos intelectuales centrales para la vida política argentina y también como una correspondencia amorosa. Pero también hay cartas como las escritas a su hijo, a su madre o las dirigidas a Juan Manuel Abal Medina o a Carlos Mugica.

"Este libro son unas obras casi completas de Alicia Eguren, por eso también decidimos ponerle el título 'Escritos' y no otros títulos más usuales para este tipo de compilaciones como 'obras completas' u 'obras reunidas'. Priorizamos la incorporación de documentación que fuese inédita o poco conocida, es decir, es una compilación exhaustiva. Está la obra édita e inédita a través de la correspondencia, de los artículos, entrevistas y poesías. Y en el caso específico de la obra poética decidimos incluir además de los prólogos originales una selección ilustrativa de cada uno de sus libros publicados y además darle lugar a algunos de los poemas inéditos que fuimos encontrando a lo largo de la investigación", explica Santiago Allende.

El historiador advierte que "el criterio de organización de los materiales fue por tipo de material" por lo que la correspondencia está dividida en "'Correspondencia Eguren-Cooke', 'Correspondencia familiar', de cuando Alicia y John están en Cuba y tienen intercambios con el hijo del primer matrimonio de Alicia, de Pedro Catella, que vivía acá en Argentina con la familia de Alicia. Después la correspondencia política y artículos, entrevistas y poesía".

Para Emiliano Ruiz Díaz, lo más complejo del trabajo con semejante archivo fue "el relevamiento en sí mismo, que implicó leer todo el material que había a disposición, posteriormente digitalizarlo para poder transcribirlo. En la transcripción hubo que sortear el desafío de tomar lo que estaba escrito con máquina de escribir, como las cartas. En total, el trabajo que hicimos de relevamiento de la obra de Alicia Eguren en el archivo consta de aproximadamente 1.500 páginas de Word y eso ya habla también de la dificultad de un volumen importante de trabajo que lleva tiempo".

Otra de las dificultades que surgieron fue tratar de ordenar ese material de un modo cronológico y poder identificar las fechas de muchas de esas cartas que, si bien una parte importante tenían fecha, otras no, entonces se tuvo que hacer un trabajo de intento de rastreo de las fechas de los documentos en base a datos que aparecen en las cartas, en los artículos.

El licenciado en Letras define a Eguren (Buenos Aires, 1925) como "una de las mujeres más destacadas de la discusión política peronista entre los 60 y 70 en la Argentina" y que "por ser la pareja de otro gran militante como John William Cooke quedó mucho tiempo relegado a esa idea, la mujer de Cooke, cuando en realidad era mucho más que eso. Si bien obviamente Cooke fue el gran amor de su vida y ella fue el gran amor de la vida de Cooke, su figura como intelectual, polemista, escritora y permanente articuladora de espacios para llevar el peronismo hacia la victoria y hacia una orientación revolucionaria fue permanente durante toda su vida y eso nos parece importante rescatarlo".

"También, al haber sido desaparecida, probablemente fue víctima de algunos de los vuelos de la muerte, este libro es una forma de hacer memoria y recuperar aquello que algunos quisieron borrar para siempre. Por suerte, ella y Lafforgue en su momento custodiaron ese archivo y el de Cooke y eso nos permite hoy ponerlo a disposición del público para recuperar esos pensamientos, esas miradas, no necesariamente para coincidir en todo sino simplemente para poder saber qué pensaba, qué fue lo que hizo, cuál fue su compromiso. Me parece que el diálogo con la política y la coyuntura que la figura de Alicia puede traer es esta idea de que un peronismo que solo se base en pactos de estructura no va a poder cumplir su misión fundamental ni sus tres banderas históricas. Alicia dio su vida para que el peronismo pudiera ir hacia ese lugar".

Allende también destaca que "Eguren fue mucho más que la compañera sentimental y política de John William Cooke, fue un cuadro formidable, una gran escritora, una gran polemista, una mujer de enorme temperamento. Fue la editora de Cooke una vez que él falleció. Si conocemos buena parte de la producción escrita de Cooke es gracias a ella".

En ese punto Nicolás Del Zotto analiza que "hoy se permiten otras lecturas con otra perspectiva de género incluso, donde se puedan destacar los aportes políticos, organizativos, intelectuales de Alicia en las múltiples áreas donde ella se destacó, se desarrolló. Pensemos que siempre fue más que la mera compañera de John, se doctoró en Filosofía en 1946, fue la primera mujer que tuvo a su cargo una cátedra de sociología. Fue docente en diferentes universidades del país. Publicó cuatro libros de poesía. Formó parte del Congreso de Filosofía impulsado por el peronismo en Mendoza, se sumó a la resistencia peronista en el 55, fue presa, encarcelada por su militancia y por su accionar político".

En ese itinerario, el sociólogo resalta que "anteriormente había participado de la fundación y de la dirección de la revista Sexto Continente durante la década del 50, los primeros en 1949 y 1950. Después, luego de la resistencia peronista, los primeros años de la resistencia, se exilia junto a Cooke en Cuba, forman parte de la milicia nacional revolucionaria cubana en la defensa de la isla frente a la avanzada yanqui y a la invasión norteamericana a Bahía de los Cochinos. A su regreso funda junto a John la Acción Revolucionaria Peronista en 1964".

Allende remarca que "es importante reconstruir su voz, su itinerario, porque Alicia Eguren fue secuestrada, detenida, desaparecida por el Estado argentino el 26 de enero del 77 y vista por última vez en el centro clandestino de detención que funcionaba en la ESMA, entonces hay un intento de silenciamiento y de borramiento no sólo de una identidad, sino de toda la trayectoria vital que había por detrás de ese nombre, y reponer y reconstruir esa trayectoria y que vuelva a circular, darla a conocer y que sea el mismo Estado Nacional quien lo haga es más que relevante". (Télam)