La escuela no es la única institución que padece cierto desacople a la hora de captar los intereses de los jóvenes; parece ser parte de un fenómeno más amplio. A pocos días de las PASO, los candidatos de todo el espectro político ensayan pasos en Tik Tok, usan remeras con consignas, dicen saber de freestyle o adoptan la estética de los influencers para apuntalar la campaña en redes. Lejos de interpelarlos, el resultado es -en la jerga adolescente- un poco "cringe" o fuera de registro.

"¿Cómo hablarle a los jóvenes? Para empezar, en castellano", plantea la consultora en comunicación política Julieta Waisgold y advierte que ese segmento etario muestra en las encuestas desinterés y apatía, en parte por la crisis económica y social que agravó la pandemia.

Señala, además, que los estudios de opinión también reflejan que cuatro de cada diez jóvenes se sienten identificados con la identidad de género no binaria, bisexual, homosexual, no binario, trans, lesbiana o travesti.

"Entonces, la ecología y las cuestiones de género parecen ser algo que hay que incluir en la agenda política. La pregunta es si sirve clusterizarlo, y adoptar una herramienta que viene del marketing. ¿Cómo hablarles sin caer en el estereotipo? Los formatos novedosos son útiles pero para que eso signifique algo tiene que comunicar algo, dar cuenta de una sensibilidad", explica Waisgold.

Desde su perspectiva, la escucha no implica necesariamente una cuestión generacional: "Hay gente grande que puede escuchar y gente joven que no. No es un tema de edad sino de salir de la posición defensiva que generó la pandemia y promover el reencuentro con los jóvenes".

Adentro y afuera del aula, los jóvenes cambian el juego y el desafío parece ser escuchar, interpretar las demandas y reconducirlas. (Télam)