La escritora Elvira Sastre concretará en mayo su tercera visita a la Argentina, con "Yo no quiero ser recuerdo", un espectáculo que fusiona poesía y música en vivo y que presentará sobre escenarios de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, coincidiendo con la presentación de su libro "Adiós al frío" publicado recientemente.

"Ha pasado mucho tiempo, pero siempre hay remedio en los lugares que nos esperan. Vuelvo a ARGENTINA. Por fin puedo decirlo. ¡Lo necesito como nunca!", escribió la poeta española en sus redes sociales sobre las funciones que se presentarán en Teatro Ópera Orbis de Buenos Aires el sábado 6 de mayo, luego en el Teatro Quality de Córdoba (11 de mayo) y Plataforma Lavardén de Rosario (12 de mayo).

Acompañada por el músico Manu Míguez, Sastre propone un juego entre su poesía y referencias musicales diversas: melodías electrónicas, sonidos acústicos, distorsiones y voces grabadas que potencian el sentido de la lectura.

La visita de la poeta a la Argentina acompaña el reciente lanzamiento de su libro "Adiós al frío", reeditado por Seix Barral, que invita a los lectores a dejar de lado todo lo que congele el alma y no permita avanzar. El libro, compuesto por tres partes, se inaugura con un poema dedicado a las heridas que se titula "El grito que será suspiro" y funciona como una carta de presentación de las ideas de dolor y alivio que tejen el poemario.

En la segunda parte, Sastre evoca unos versos del poeta español Ángel González (1925) que recuerdan que "aquí no pasa nada, salvo el tiempo". De esta manera, la poeta dialoga constantemente con esta idea del tiempo para referirse al olvido y a los recuerdos.

La última parte de "Adiós al frío" bucea en la posibilidad de encontrar la calma en un mundo más amable sin dejar de lado la insistencia porque eso suceda. Hay, también, un poema dedicado a América Latina que deja traslucir el cariño de la poeta a la región: "Porque eres una y eres cientos/ América Latina,/y yo te llevaré conmigo/ y me llevaré contigo/ todo el tiempo que me queda/ todo el tiempo que me esperes", dice una estrofa.

La escritora, nacida en Segovia en 1992, comenzó a compartir sus escritos cuando tenía 15 años en un blog llamado "Relocos y recuerdos". Desde entonces, transitó un camino dedicado principalmente a la literatura en el que publicó decena de libros entre los que se encuentran los poemarios "Baluarte" y "Cuarenta y tres maneras de soltarse el pelo", y la novela "Días sin ti", que ganó el Premio Biblioteca Breve 2019.

El poemario "Aquella orilla nuestra" (2018) se trata de un proyecto que combina la ilustración con la poesía a partir del trabajo realizado por el ilustrador Emiliano Batista.

El repertorio de la gira de Sastre se nutre de su versatilidad para volcar la poesía en distintos formatos.

En 2019 la escritora presentó "Desordenados", un recital poético musical junto al cantautor Andrés Suárez que buscó poner en valor la palabra, el verso, la música de autor y demostrar que la poesía puede ser un fenómeno masivo: más de 4000 personas disfrutaron de este espectáculo en el estadio Wizink Center de Madrid. Poco tiempo después, el proyecto desembocó en "Elvira en voz", un álbum que presenta un total de doce poemas recitados acompañados de una banda sonora.

"Yo no quiero ser recuerdo" se nutre de este espectáculo y también del trabajo poético-musical llamado "Ya nadie conocerá nuestra historia" (editado el año pasado) para refrescar cómo la música y la poesía siempre estuvieron íntimamente unidas. (Télam)