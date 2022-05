La editora, docente y poeta Gabriela Franco es la ganadora de la segunda edición del premio Storni de Poesía por su libro "Por las ramas", según la decisión de un jurado integrado por Susana Villalba, Mario Ortiz y Elena Anníbali, quienes eligieron a Adriana Márquez y Daniela Bastías en el segundo y tercer lugar.

El anuncio se realizó en el marco de los 130 años del nacimiento de la poeta -que se cumplieron el domingo- y, según comunicó el Ministerio de Cultura, en esta edición, cuya convocatoria estuvo abierta entre el 14 de febrero y el 25 de marzo, se presentaron más de 1500 libros de poesía de todo el país.

El jurado definió al libro ganador como un texto que "entiende a la poesía como trabajo en y con el lenguaje. Ritmo y musicalidad al servicio de una voz impersonal que se abre a un universo más abarcativo que un Yo confesional e involucra en más sentidos y planos a los lectores" y al que sintetizaron como "una reflexión sobre el lenguaje, sobre la poesía, sobre verdad o reflejo".

Franco, autora de los libros de poesía "Calle", "Piedras preciosas", "Los que van a morir", "Modos de ir" y "En orden de aparición", dice que los poemas de esta obra, premiada con 250 mil pesos, "indagan en la forma del diálogo y en el deseo de decir. El diálogo entendido sobre todo como esa conversación interna que mantenemos con lxs otrxs a partir de lo conversado y lo leído (la tradición), y de donde surge el deseo de decir: aquello que aguijonea e impulsa la creación poética".

MIRÁ TAMBIÉN Ante la proliferación de novedades, una editorial apuesta a la reedición de literatura argentina

"Ambos movimientos, hacia atrás y hacia adelante, no son lineales, sino que crecen, zigzaguean, se van por las ramas, aprovechando cada nudo para hacer surgir una nueva dirección, un nuevo verso. En ese tejido, la negación es pura positividad, motor de búsqueda, principio de acción: un decir no (contrario a no decir) que evidencia esa mixtura de voces que es toda voz. Estos rasgos del lenguaje guiaron (como se guía la hiedra) la escritura de este libro", explica.

"Ser de barro", de Adriana Márquez, quedó en segundo lugar y "Este lugar es un llamado", de Daniela Bastías, en tercero; mientras que "Arquitectura de los afectos", de Sebastián Sosa Ojeda fue destacado con una mención por el jurado. El segundo y tercer premio reciben 100.000 pesos cada uno.

Sobre el trabajo de Márquez el jurado dijo que se trata de "un libro de un lenguaje abstracto y sensorial a la vez, en el que encontraremos una interesante relación poética del cuerpo con el lenguaje y con el conocimiento como organizador de la experiencia. Trabaja un tema original y filosófico (en la línea actual post-humanista) que encuentra su desarrollo a lo largo del libro como unidad".

En tanto, sobre "Este lugar es un llamado", que obtuvo el tercer premio, el jurado consignó que "con estilo epistolar y un tono lírico-melancólico que lo abstraen de un coloquialismo llano", el libro "trabaja poéticamente con los colores y la incorporación del paisaje. El diálogo con una ausencia es una vía para incorporar, más allá de lo personal, preguntas sobre la escritura, sobre la vida y la muerte, sobre el vacío" y apuntó que "las referencias a Simone Weil y a Akira Kosemura refuerzan la sugestión lírica y mediúmnica".

MIRÁ TAMBIÉN Tiempo de dragones, una trilogía que desafía la concepción clásica del tiempo

Sobre "Arquitectura de los afectos", reconocido con una mención especial, los miembros del jurado advirtieron que es "un sutil trabajo poético sobre el homoerotismo" donde la presencia poética del cuerpo funciona "como organizador de lo real" y "lo anecdótico del entorno social y familiar en la infancia es tratado con intención metafórica hacia algo más universal que lo estrictamente privado".

En la primera edición del Premio Storni, en 2021, las ganadoras fueron la neuquina Silvia Mellado, la porteña Daniela Aguinsky y la entrerriana María Belén Zavallo y el jurado estuvo compuesto por Estela Figueroa, Graciela Cross y Osvaldo Bossi.

Esta segunda edición fue anunciada por la directora del Festival Poesía Ya!, Gabriela Borrelli Azara, en el marco de ese evento realizado en febrero en el Centro Cultural Kirchner. (Télam)