(Por Ana Clara Pérez Cotten) En paralelo a una nueva edición corregida que el sello Tusquets reeditará en los próximos meses, la novela "Tesis sobre una domesticación", de la escritora, actriz y poeta trans cordobesa Camila Sosa Villada, será llevada al cine por el director Javier Van de Couter en una producción de los mexicanos Gael García Bernal y Diego Luna.

"Explorar en imágenes el universo de una novela escrita por una escritora trans tiene un valor enorme. Siento que el cine tiene una deuda con la historias del erotismo y el romanticismo trans; incluso con la maternidad trans -cuenta el argentino Van de Couter a Télam-. Son temas que generan preguntas y está bueno que no queden solo en el terreno de la literatura sino que también se puedan se puedan explorar en el cine",

La película -en etapa de preproducción- comenzará a filmarse en el primer cuatrimestre del 2023 entre Buenos Aires y Córdoba y estará protagonizada por la propia Sosa Villada que, en este proyecto, asumirá el triple rol de ser autora, participar de la adaptación y encarnar al personaje principal.

"Tesis sobre una domesticación" se publicó en 2019 en la colección Soy, de Página/12, y es una novela que desnuda la fragilidad de los vínculos y los acuerdos "invisibles", no exentos de violencia, que se tejen en torno al matrimonio y las parejas.

"Una actriz trans -que no podría ser 'madre ni estando mal de la cabeza'- adopta un niño de seis años junto a su marido, un abogado homosexual. Ese niño seropositivo -que no conoció a su padre biológico y cuya madre se suicidó cuando descubrió que lo contagió de Sida- fue criado por los abuelos maternos, hasta que el abuelo mató a su esposa y luego se suicidó" se propone desde la contratapa de la vieja edición "Tesis sobre una domesticación" para dar cuenta de una trama en capas y intrincada que apunta a desnudar los matices de los vínculos.

La carrera de Sosa Villada -quien en la solapa de sus libros destaca que fue "prostituta, mucama por horas y vendedora ambulante" y que "a veces canta en bares"- crece año a año, se diversifica y la traducen en nuevos países. Nació en 1982 en La Falda, Córdoba, y estudió Comunicación Social y Teatro. "Las malas" la consagró como una de las autoras argentinas más sólidas y transgresoras de la escena literaria, la misma historia que también la llevó a ganar los premios Sor Juana de la Feria de Guadalajara y el Finestres de Narrativa.

La editora Paola Lucantis, quien desde hace años acompaña y apuntala la carrera literaria de la autora en Tusquets, confirmó a Télam que trabajan en la revisión del texto para publicarlo en el segundo semestre de 2023 y así acompañar la salida de la película.

La semana pasada se conoció que "La Corriente del Golfo", la productora de Gael García Bernal y Diego Luna, adquirió junto con Laura Huberman y Ramiro Pavón, los derechos para llevar el texto a la pantalla grande.

Se trata, en verdad, del segundo intento por llevar al cine la literatura de Sosa Villada; en 2020, Armando Bo anunció que había comprado los derechos de "Las malas", pero todavía no hay avances de aquel proyecto.

"Yo tenía ganas de escribir y describir, como una cámara que va registrando lo que acontece en ese mismo momento. Como si la a actriz la persiguiera una cámara. Es una tercera persona narrativa que toma partido por uno de los personajes", contó la autora a propósito del lanzamiento y, en esa descripción del punto de vista del narrador ya aparece el "destino cinematográfico" de un texto que finalmente cumplirá con aquello que la autora pensó desde el principio.

El actor, director y guionista Javier Van de Couter estará a cargo de la adaptación y dirección del proyecto. Ganó el mayor premio del Bafici en 2021 con "Implosión" y fue autor también de series televisivas como "Historia de un clan", "Los siete locos y los lanzallamas", "La usurpadora", "Los Roldán" y "El tiempo no para". En cine, escribió "Mía" (protagonizada por Sosa Villada), "El chico" y "Perro amarillo".

"Estamos en la etapa de preproducción de la película. El diseño del proyecto viene desde hace mucho tiempo, lo pensamos en forma paralela a la adaptación", cuenta Van de Couter y acepta que lo más complejo al momento de adaptar la novela al guion fue "respetar la esencia de un texto que no es solo vincular sino que tiene muchísimas capas, historias y aristas". "Llevar eso a la realidad audiovisual es complejo. Dosificarlo es un desafío. También exploramos mucho sobre el tono y lo haremos hasta la etapa de montaje. La obra original es visualmente muy potente pero hubo toda una toma de decisiones: qué sí, qué no y cuestiones nuevas que incorporamos", repasa el director.

Sobre la impronta cinematográfica, Van de Couter cree que en verdad "Tesis sobre una domesticación" merece una adaptación por la potencia de la historia y la fuerza del personaje principal. "El cine se ha ocupado muchas veces de las actrices pero esta novela introduce, explora y profundiza un montón de temas que valen la pena ver en cine. Porque explorar en imágenes el universo de una novela escrita por una escritora trans tiene un valor enorme", reflexiona y sostiene que el proyecto apuntalará desde otro ángulo la carrera de la autora: "Es una forma de ampliar la voz de Camila que para mí es fundamental".

Van de Couter y Sosa Villada son amigos y ya trabajaron juntos, pero este proyecto renueva los votos de una metodología ya probada. "Trabajar con ella es muy placentero. Hicimos teatro juntos, escribimos series y pensamos proyectos. Entonces, tenemos un recorrido. Me gusta trabajar con ella porque eleva mi nivel de discusión y abre espacios. Intento ir siempre detrás de eso que ella posibilita. Pero además me gusta mucho trabajar con ella como actriz, se me volvió como una inspiración. Me interesa que pensemos juntos este personaje y acompañarla para que le ponga el cuerpo".

"Nos conocemos mucho por más de que cada vez que nos sentamos a trabajar juntos es una nueva dinámica que vamos enriqueciendo. Desde hace años leemos a distintos autores y pensamos juntos, es una forma de trabajo natural y orgánica", cuenta el director sobre la forma en la que trasladan el vínculo personal a lo laboral.

¿Qué lo cautivó del texto? "La honestidad y el juego entre la realidad y la ficción a la que se presta Camila. La novela da cuenta de algo muy profundo: la domesticación invisible en la que estamos metidos todos por distintas razones. Es un lugar cómodo y saludable pero también del que queremos huir. Entonces, me cautivó lo silenciosas que son las domesticaciones. La novela tiene muchas capas y eso hace justicia y representa el universo Sosa Villada".

Si bien Van de Couter entiende que la Ley de Identidad de Género modificó el trazo grueso de la realidad del universo trans, cree que aún queda mucho por hacer para enriquecer ese imaginario. Imagina, en algún punto, que la versión de "Tesis sobre una domesticación" será una distopía: "La película no ve lo trans desde lo marginal ni desde la compasión. Encuentra otra manera de mirar que, ante la realidad que viven hoy, me parece distópica. Por ejemplo: cuando hablamos de la comunidad trans evitamos temas como el dinero. Creo que la película, en su distopía, resuelve muchas cosas. La obra de Camila desnuda todo lo que tenemos pendiente, no se trata solo cupos laborales". (Télam)