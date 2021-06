De la mano de la compositora y médica psicoterapeuta Isha Escribano y la fotógrafa Gaby Herbstein, la iniciativa "Proyectx 108" convoca a personas cuya identidad de género sea distinta a la asignada cuando nacieron para compartir sus historias a través de fotografías, videos y entrevistas, con la intención de visibilizar e inspirar a través del arte la diversidad.

"Lo que no se ve no existe y lo que no existe se margina", escribe en su cuenta de Instagram Isha Escribano, la persona 9.000 que recibió su documento nacional de identidad desde que se sancionó la Ley de Identidad de Género y una de las impulsoras de esta iniciativa.

Si lo que no se ve no existe, lo que que busca este proyecto es mostrar desde la imagen y la palabra. Para eso la otra articuladora de esta propuesta es la reconocida fotógrafa Gaby Herbstein, cuyo trabajo cruza lo documental con el arte visual.

Para Herbstein "el arte es una herramienta de sanación, un canal puro que llega directo al alma de quienes se regalan el tiempo de apreciarlo. Es es un medio, también, que nos permite contar historias que se leen sin necesitar palabras", señala en su Instagram, donde explica que el proyecto es "una caja blanca disponible para llenarla de belleza. Tiene como objetivo aportar a un mundo en el cual todas las personas puedan vivir su identidad de género sin sufrir discriminación, amenazas, estigmas, ni temor. Un mundo donde existir no sea provocar"

Con inscripción gratuita hasta el próximo 28 de julio, el proyecto está dirigido a todas las personas cuya identidad de género es distinta al género que se les asignó al nacer, ya sea trans, travestis, transexuales, transgénero, género no binario, queer, intersex, género fluido, agénero. Luego, las artífices de la iniciativa elegirán las historias "más conmovedoras que reflejen en conjunto la diversidad de género en todas sus expresiones", según adelanta el texto de convocatoria.

Ese trabajo en conjunto a partir de imágenes, entrevistas y textos de quienes queden seleccionados y seleccionadas tomará tres formas: un documental, un libro y una muestra fotográfica. "Es nuestro homenaje a cada valiente mariposa que se animó a desplegar sus infinitas alas", confía Escribano en su red social.

El nombre "Proyectx 108" está inspirado en un número sagrado de India, de acuerdo al texto de invitación para ser parte: "Es el viaje de la mente al corazón; de la separación a la unidad. Una gota de agua, para mantenerse como tal, se sumerge en el océano", escriben sobre este número que también "representa el camino de regreso a casa: pasa de ser alguien (1) a ser nadie (0) y de ser nadie a ser parte de la Totalidad el infinito)."

Para participar de la convocatoria hay tiempo hasta el 28 de julio. Para más información a través del siguiente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMkqozdik2Muczt7oxCF8U2IJ70gr6h73be8ncncFBz1WMtA/viewform (Télam)