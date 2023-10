La Feria Internacional del Libro de Frankfurt, que se realizará del 18 al 22 de octubre en esa ciudad alemana, decidió suspender la premiación que tenía prevista para la escritora palestina Adania Shibli debido a la guerra y "en plena solidaridad" con Israel, según declaró su director, Juergen Boos.

Tras el conflicto palestino-israelí, el mayor evento editorial internacional decidió cancelar el acto de distinción del Premio Liberaturpreis que tenía previsto para el próximo 20 de octubre. "Condenamos enérgicamente el terrorismo bárbaro de Hamás contra Israel", apuntó en un comunicado el director de la feria y aseguró que "el terror contra Israel contradice todos los valores de la Feria del Libro de Fráncfort", de acuerdo a lo citado por la agencia de noticias DPA.

Adania Shibli, dramaturga, escritora y ensayista nacida en 1974 en Palestina, iba a ser distinguida por su novela "Eine Nebensache" (en español "Detalle menor") con un premio dedicado exclusivamente a autoras del Sur Global, que otorga una asociación privada llamada Litprom. La novela se basa en una historia real: la captura, violación y asesinato en 1949 de una niña beduina palestina por soldados israelíes, quienes tras someterla la entierran en la arena.

Traducida al inglés como "Minor Detail", el texto de Adania Shibli fue finalista de los prestigiosos National Book Awards de Estados Unidos y el Booker Internacional de Reino Unido. De hecho, el libro de la escritora palestina compartió, en el año 2021, la "longlist" con la versión traducida de "Los peligros de fumar en la cama" de la escritora argentina Mariana Enriquez.

En una entrevista cedida al Booker Internacional, la autora planteaba que la ficción funciona como una herramienta de enfrentar la violencia de la no ficción: "Al separar la escritura literaria de la escritura histórica, y en vista de que los ataques coloniales a las narrativas colonizadas no fueron 'verificados' o 'exactos', sólo queda la ficción como un dominio confiable para la escritura de ficción".

En Alemania, la novela generó revuelo desde principio de año, según repasa el diario The New York Times, cuando Ulrich Noller, miembro del jurado de Litprom, renunció al no estar de acuerdo con la decisión mayoritaria de otorgarle el galardón al libro de Shibli. En este sentido, Juergen Boos explicó que "la ganadora es seleccionada por un jurado independiente. Litprom es el organizador y es plenamente responsable del contenido del premio. En vista del terror contra Israel, Litprom está buscando un escenario adecuado para el evento en un momento posterior a la Feria del Libro".

Además de la suspensión como gesto de "plena solidaridad del lado de Israel", en palabras de Boos, la feria de Frankfurt buscó darle un lugar central a "las voces judías e israelíes" para que "sean ahora especialmente visibles en la Feria del Libro" y para ello han convocado autores y músicos, aunque debido a las restricciones de viaje hubo que cancelar algunos actos, como dos conciertos con cantantes israelíes. (Télam)