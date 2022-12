La escritora Paula Pérez Alonso ganó la segunda edición del Premio Sara Gallardo con su novela "Kaidú", una novela sobre la correspondencia amorosa entre humanos y animales, según informó a través del Boletín Oficial el Ministerio de Cultura.

El premio, que apunta a homenajear a la escritora y periodista argentina Sara Gallardo para reconocer la mejor novela publicada en el último año, otorgará $600.000 a Pérez Alonso, quien integró la nómina finalista junto a títulos como "Olimpia", de Betina González, "Una familia bajo la nieve", de Mónica Susana Zwaig, "Monchi Mesa", de Marina Closs o "Antes que desaparezca", de Sylvia Iparraguirre. El jurado estuvo integrado por las escritoras María Rosa Lojo y Esther Cross, y por el escritor I Acevedo.

El miércoles 21 de diciembre la autora recibirá el galardón en la Casa Nacional del Bicentenario.

"Kaidú", editada por Tusquets, cuenta la historia de un perro callejero que entabla un vínculo con Aína, quien al dejarse llevar por esa afectividad no solo desecha cualquier represión moral con ese cariño que siente, sino que descubre el mundo con una perspectiva más sensible, apasionada y menos sesgada.

MIRÁ TAMBIÉN La vibrante escena de arte argentino será presentada al mundo en noviembre de 2023

Paula Pérez Alonso (Buenos Aires, 1958) es autora de la novela "No sé si casarme o comprarme un perro" que desde su publicación en 1995 cautivó lecturas en América Latina y España, mas tarde sacó "El agua en el agua", "Frágil" y "El gran plan". Además de su obra literaria, es editora en el sello Planeta. Durante una entrevista con Télam contó que para "Kaidú" inventó una historia a partir de "un perro real con una expresividad muy singular, muy propia" en la que "lo que desestabiliza a la narradora es que él le presenta coordenadas no transitadas hasta ahora, y no solo la cautiva, la induce a entrar en la animalidad, un mundo de inmanencia pura".

En aquel momento también reflexionó sobre la complejidad del personaje de Kaidú, quien "demuestra que hablar de comportamiento animal y condición instintiva no es suficiente para relacionarnos con ellos". "Es mucho más enigmático que eso, aprendí a leer fuera de lo escrito, los gestos, los tonos, el cuerpo, a detenerme en ciertos detalles, a no mostrar la interacción de los sentimientos desnudos, sino acentuar ciertos rasgos. La elipsis puede ser muy elocuente", sostuvo la autora.

A esta segunda edición del concurso se presentaron 91 novelas, provenientes de diferentes provincias, representativas de distintas voces y narrativas, y editadas por sellos independientes, universitarios, y por grandes grupos editoriales. En 2021, el primer premio fue la novela "La sed", de la poeta, periodista y editora, Marina Yuszczuk. (Télam)