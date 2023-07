El misterio sobre la identidad del artista británico conocido como Banksy, a esta altura uno de los secretos mejor guardados de la historia del arte contemporáneo, no habría impedido que se filtre un audio que permitiría al menos conocer su voz, según un podcast que acaba de difundir la BBC.

La cadena británica sostiene que descubrió una entrevista que el escurridizo artista callejero dio a una estación de radio norteamericana hace casi 18 años.

"The Banksy Story" -así se llama el podcast dedicado al provocador artista que arrancó su vida pública con grafittis clandestinos sobre la carrocería de los subtes- presenta una grabación de 2005 que solo se ha transmitido en los Estados Unidos y que, según el programa, ofrece "un pequeño hallazgo".

El clip es del programa de noticias All Things Considered en la estación NPR (la Radio Pública Nacional norteamericana), que se transmitió días después de que el artista exhibiera su propio trabajo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met)

“Asumimos que eres quien dices ser, pero ¿cómo podemos estar seguros?” pregunta el anfitrión, a lo que la persona que dice ser Banksy responde: "Oh, no tienes ninguna garantía de eso".

Con una duración de tres minutos, la entrevista presenta la supuesta voz del artista, que durante el diálogo se define como un “pintor y decorador”, además de reafirmar su afición por pegar sus obras en las paredes de instituciones como el Museo del Louvre. "No quieres quedar atrapado en la misma línea de trabajo toda su vida, ¿verdad?", se interroga el creador.

En otro tramo, Banksy afirma que su objetivo al exhibir su trabajo en el Met era que permaneciera en exhibición durante 42 días."Quiero decir, pensé que algunos de ellos eran bastante buenos, por eso pensé: ponerlos en una galería -dice-. De lo contrario, simplemente se quedarían en casa y nadie los vería. Si esperas a que otras personas se aferren a lo que estás haciendo, estarás esperando para siempre. Es mejor que elimines al intermediario y te lo metas tú mismo”.

Si bien no es seguro que el entrevistado sea Banksy, el presentador del programa de la BBC ciertamente parece emocionado. "¿Es esta la voz real, real de Banksy? No lo sé -se sincera-,pero si es él, ¡es la primera vez que lo escuchamos!".

"No puedes hacer una tortilla [sin romper algunos huevos], ¿verdad? Pero no me conviene que me arresten muy a menudo. Se trata de seguir adelante todo el tiempo que puedas. Entonces, sí, tienes que pensar en estas cosas. Esa es la cuestión: el vandalismo sin sentido requiere mucho más pensamiento de lo que la mayoría de la gente se imagina", confiesa también en el breve reportaje sobre su arte.

La cuestión de la legalidad de su arte ahora casi se pasa por alto pero no fue el caso en 2005, a juzgar por el final de la entrevista. "¡Pero lo que estás haciendo es ilegal!" desafía al anfitrión. "Eso es lo que lo hace muy divertido", replica.

La rara entrevista se escucha por primera vez en el Reino Unido en The Banksy Story de BBC Sounds, una serie de podcasts de 10 episodios en Radio 4 que narra la vida y la carrera de uno de los artistas más famosos del siglo XXI.

El chat resurgido sigue a un intento de décadas de revelar la identidad del maestro del graffiti , que ha estado rodeada de misterio desde que apareció por primera vez a fines de la década de 1990. Una investigación realizada por el Mail on Sunday en 2008 dijo que había identificado al enigma como Robin Gunningham, un ex alumno de escuela pública que creció en los suburbios de Bristol, pero esto nunca ha sido confirmado por el artista o su círculo íntimo.

(Télam)