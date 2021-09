La artista coreana Kimsooja inaugurará por primera vez en nuestro país, durante septiembre, tres exposiciones el marco del proyecto Kimsooja Buenos Aires, bajo los ejes curatoriales Modos de habitar y Tránsitos y migraciones y con curaduría de la directora artística de Bienalsur, Diana Wechsler.

Se trata de un proyecto que está organizado en tres partes: el "Capítulo 1: Kimsooja. El encuentro con el otro" que se inaugura mañana en el Muntref Sede Hotel de Inmigrantes; el "Capítulo 2: Kimsooja. Nómada" que se podrá ver desde el 16 de septiembre en el Museo Nacional de Bellas Artes; y el "Capítulo 3: Kimsooja. Una experiencia interior" que llega desde el 21 de septiembre al Centro Cultural Coreano.

Nacida en 1957 en Daegu, Corea del Sur, Kimsooja es una aclamada artista conceptual multimedia que vive y trabaja entre Seúl, Nueva York y París y su práctica combina performance, video, fotografía e instalaciones site-specif, utilizando textiles, luces y sonido.

El trabajo de Kimsooja alcanza dominios conceptuales y experienciales latentes a nuestro alrededor y nos lleva a ser conscientes de nosotros mismos y los otros. Investiga cuestiones vinculadas a las condiciones de la humanidad, al tiempo que explora aspectos relacionados a la estética, la cultura, la política y el medio ambiente.

MIRÁ TAMBIÉN El Museo de Arte Decorativo abre un espacio a la exhibición de obras del diseño argentino

Su obra nos invita a cuestionar nuestra existencia, el mundo y los mayores desafíos que enfrentamos en esta era y muchas de sus producciones recuperan las acciones cotidianas de las mujeres de la sociedad coreana, sus objetos, usos y costumbres, con un especial énfasis en la costura, de ahí su sobrenombre de "mujer aguja".

Su producción incluye bottaris (bulto constituido por una manta colorida que envuelve una selección breve de objetos significativos para sus poseedoras), telas variadas y diversos medios para su traslado.

Kimsooja expuso en centros de arte internacionales como el MoMA PS1, Museo Reina Sofía, Centre Pompidou Metz, Guggenheim Museum Bilbao, Museum of Modern Art Saint-Etienne, Kunstmuseum Palast Dusseldorf, PAC Milan, ICC Tokyo y MMCA Seoul, así como también ha integrado las Bienales de Venecia y San Pablo, entre otros prestigiosos espacios.

La muestra que se inaugura mañana se podrá visitar desde las 14 y hasta las 18, el sábado 11 de septiembre de 11 a 18, y a partir del 14 de septiembre, de martes a domingos en el mismo horario. Permanecerá abierta al público hasta el mes de diciembre y las visitas se realizan previa reserva a través de la aplicación Museum View Muntref o escribiendo al correo electrónico visitasmuntref@untref.edu.ar.

MIRÁ TAMBIÉN Ramón Plaza, entre recuerdos de familia y papeles inéditos

Por otro lado, la inauguración del "Capítulo 2: Kimsooja. Nómada", programada para el 16 de septiembre a las 18:30 horas en el Museo Nacional de Bellas Artes, KM BS 2,5 de BIENALSUR, trae fotografías, instalaciones, objetos y videos. Algunas de estas creaciones son Deductive Object, Bottari Truck – Migrateurs, Cities on the Move - 2727 KM Bottari Truck y Obangsaek (rolled carpet).

Esta exposición abre al público el 17 de septiembre y se puede ver hasta el 21 de noviembre, de jueves a domingos entre las 11 y las 18.

Finalmente, la inauguración del "Capítulo 3: Kimsooja. Una experiencia interior" será el 21 de septiembre a las 19 en el Centro Cultural Coreano, KM BS 0,9 de Bienalsur, y reúne fotografías performativas y objetos. Entre las piezas de este capítulo, sobresalen Mandala: Zone of Zero (Yellow), Encounter - Looking into Sewing, Deductive Object (VI) y Deductive Object (VII). (Télam)