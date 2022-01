La artista británica Tracey Emin pidió que se retirara "More Passion", una de sus obras donadas al acervo de su país, del despacho del primer ministro Boris Johnson en Downing Street, luego del escándalo provocado por las fiestas organizadas durante los confinamientos contra el coronavirus.

En 2011, Emin donó "More Passion", una instalación de neón que se instaló en la residencia del jefe de gobierno, ocupada entonces por el también conservador David Cameron pero ahora desea que sea removida y, desde un posteo en su cuenta de Instagram, definió la crisis de gobierno que afronta Boris Johnson como "bizarra".

"Quiero que sea retirada, lo que necesitan es compasión, no pasión", explicó la artista de 58 años en declaraciones a la BBC y sostuvo que los dirigentes "no necesitan un ambiente festivo".

En el posteo que hizo en su cuenta de Instagram explicó los detalles de su posición y consideró que no pedirá que deje de formar parte del acervo artístico del gobierno que cuenta con más de 14 mil piezas, 44 de las cuales están colgadas en la residencia de Downing Street.

"Doné la obra como un regalo, no voy a pedir que me la devuelvan. Pertenece al gobierno, no a quien esté en el poder en este momento. Podría colgarse en la embajada británica en El Cairo o volver a almacenarse. Hay muchos lugares a los que podría ir, pero en este momento no creo que sea una muy buena idea que esté en la residencia oficial", explicó Emin.

"La mayoría de nosotros respetamos las reglas. Y parece que a este gobierno no le importa", argumentó Emin, conocida por sus instalaciones íntimas y provocadoras que la hicieron conocida dentro de la escena artística como parte del movimiento de Young British Artists, en la década de 1990, junto a figuras como Damien Hirst, Rachel Whiteread, Chris Ofili y Jake y Dinos Chapman.

Durante años, se la consideró la "chica mala" del grupo, con el tiempo y a medida que crecía su éxito, llegó a ser profesora de la escuela de arte más antigua y tradicional del país, la Royal Academy, y a representar al Reino Unido en la Bienal de Venecia.

Para responder al pedido de Emin, un portavoz del primer ministro afirmó que se "discutirá con la artista" la ubicación de la obra: "Creo que permanecerá en la colección del gobierno que expone obras en varios lugares".

Johnson se enfrenta a su crisis política más grave desde que llegó al poder en julio de 2019 por una serie de fiestas celebradas en locales gubernamentales mientras los británicos tenían que restringir sus contactos debido a los confinamientos contra el covid-19. (Télam)