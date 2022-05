La argentina Fernanda Laguna, el peruano Juan Tessi y el uruguayo Guzmán Paz participan en la octava edición de la feria NADA de Nueva York, que se realizará desde el jueves y hasta el domingo en la capital estadounidense y a la que llegan de la mano de la Galería Nora Fisch.

En los trabajos de los tres artistas, representados por la galería porteña que se exhiben en la ciudad de gran relevancia para el mercado del arte contemporáneo, confluyen la prevalencia de la expresión de los estados internos, la fe en los procesos artesanales de producción de obra y la articulación de una sensibilidad no-binaria.

Laguna también exhibe por estos días en Nueva York hasta el 22 de mayo la muestra “El camino del corazón” (“The Path of the Heart”, en el original ) en The Drawing Center situado en el Soho de Manhattan, su segunda retrospectiva en Estados Unidos.

NADA exhibirá una selección variada de sus 81 miembros, conformando un total de 120 galerías, espacios de arte y organizaciones sin fines de lucro que abarcan 37 ciudades y 18 países, entre los que están París, Tokio, Estambul, Bruselas, Berlín, Moscú, Kiev, Buenos Aires, Bogotá y Ciudad de México, así como varias de Estados Unidos y Canadá.

La feria también contará con una programación de conversatorios, performances y eventos de la organización, en su espacio “NADA Presents”.

Laguna (Hurlingham, Buenos Aires, 1972) es un emergente de la escena artística de los 90 en Buenos Aires que trazó su propia trayectoria artística, realizando obras con una óptica feminista y un estilo visual propio, cultora de una estética de la periferia entre lo naif y el bricolage pop además de ser escritora y gestora cultural. Es creadora del proyecto comunitario Belleza y Felicidad además de gestionar el espacio de arte alternativo “Para vos Norma mía” en Villa Crespo. Sus obras forman parte de colecciones como el Guggenheim Museum (New York), el Reina Sofia (Madrid), el Museo Moderno de Buenos Aires, el Malba, el Museo Rufino Tamayo (México), entre otros.

Tessi (Lima, 1972) se dedica a la exploración continua del lenguaje pictórico e investiga tensiones y relaciones internas: el lienzo como cuerpo y la pintura como piel, con referencias a las pulsiones y el deseo como constantes de sus series de pinturas, entre figuración y abstracción.

Formado en Estados Unidos se graduó en el Maryland Institute College of Art y participó en la Residencia Yale/Norfolk. Desde 1998 reside en Buenos Aires. Aborda lo pictórico desde una perspectiva cambiante, incorporando lo performativo. Presentó 15 exposiciones individuales en Cameo (2016), MALBA, y en exposiciones colectivas como Ultramar: Fontana, Kuitca, Tessi, Seeber en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid (España); en Empujar un ismo en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y la Bienal del Mercosur realizada en Porto Alegre, Brasil, entre otras.

Mientras que Guzmán Paz (Montevideo, 1988 ) construye escenas pintadas y esculpidas a pequeña escala. Desde 2016 forma parte del colectivo de tres artistas Basica TV (Montevideo y Buenos Aires), con producciones de video-performances sobre la experiencia queer, y desde hace dos años desarrolla su propio cuerpo de trabajo basado en narrativas autobiográficas contadas desde el punto de vista del juego y la fantasía visibilizando sus experiencias subjetivas como no binario: deseo, celos, admiración, traición, introspección y mundos interiores que chocan con situaciones sociales.

Tuvo dos exposiciones individuales en los Estudios UV y en Alfombra Roja en Buenos Aires y participó de exposiciones colectivas en el Palais de Tokyo (París), El Dorado (Bogotá), Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, Bikini Wax (Ciudad de México) y en el CCK de Buenos Aires, entre otras.

La Galería Piedras de Buenos Aires que representa a Mónica Heller y ésta a la Argentina en la Bienal de Venecia actualmente, también participa de la feria. (Télam)