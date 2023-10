Mauricio Kartun, en uno de los pasajes de la entrevista con Télam, fue consultado sobre por qué decidió y mantiene la decisión de vivir sin teléfono móvil, a lo que el dramaturgo que será premiado mañana por la Biblioteca Nacional respondió:

- No tengo celular porque nunca no le encontré sentido a estar disponible para el resto del mundo. Yo tengo un teléfono fijo con contestador y contesto cuando hace falta. No tener celular me da la libertad de divague. El otro día, desde mi casa en Villa Crespo, me fui en subte a San Telmo. Anoté cuatro imágenes en 35 minutos de subte y al día siguiente escribí ocho horas sobre eso. En el subte, todos miraban el celular. Y si yo tuviera uno, no tengo dudas de que haría lo mismo porque tengo una debilidad por el entretenimiento. (Télam)