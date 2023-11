El escritor Juan Federico von Zeschau ganó el Premio Futurock Novela 2023 por su obra "Chimangos", una novela negra de "un ritmo trepidante", según el jurado, que tiene como protagonista a un empresario inmobiliario corrupto que fuga su dinero, lava capitales, tiene cueveros y testaferros, y utiliza todas las herramientas que tiene a disposición para evadir al Estado.

La obra fue elegida de manera unánime entre 380 novelas inéditas recibidas desde la Argentina y Uruguay, por un jurado integrado por Sergio Olguín, Hinde Pomeraniec y Agustina Bazterrica, quien la consideró una obra "impecablemente bien escrita, que podría convertirse en una película o una serie".

"Empecé a escribir esta novela en 2016, en pleno macrismo. Yo soy empleado público y se hablaba mucho de la corrupción en el estado y esta novela en algún punto fue una revancha para hablar también de la corrupción en el sector privado", señaló el escritor que presentó la obra bajo el seudónimo "Caníbal".

El protagonista "es un empresario inmobiliario muy corrupto que fuga su dinero, lava capitales, tiene cueveros, tiene testaferros, utiliza todas las herramientas que tiene a disposición para evadir al Estado. Se le presenta la oportunidad de comprar un campo que los padres siempre quisieron y para eso tiene que juntar 2 millones de dólares en diez días y esa plata la tiene, pero la tiene que blanquear", agregó.

En cuanto al argumento, el protagonista de "Chimangos" heredó una inmobiliaria de los padres, una pantalla con la que hace negocios turbios. La madre murió en la cárcel, el padre se pegó un tiro estando prófugo y necesita vengarlos, concretar el sueño que ellos no pudieron cumplir. Para eso, planea comprarle una estancia a un millonario -un excompañero de su padre en el liceo militar, que lo traicionó- y tirarla abajo, se informó en un comunicado.

La obra "tiene buenas escenas y buenos diálogos, y una gran coprotagonista: Yeni, la Pájara Loca. La obra está organizada en capítulos cortos y ágiles, con buen manejo del suspenso y el argumento no deja hilos sueltos", agregaron la información.

"A pesar de lo que dijo el autor de la parte más ideologizada, nosotros leímos una novela que no juzga, no aparece el costado moral", sostuvo Pomeraniec, quien agregó: "Es muy interesante como está trabajada literariamente la novela, es muy atractiva y crece de tal manera que es imposible parar de leerla".

Para la periodista y escritora, la novela de Von Zeschau "es pura literatura de genero de calidad y además está la trama, pero está la narrativa y la narrativa es fantástica: lo de la plata negra es muy importante. Primero, me parece que no hay tanta literatura sobre la gente rica bien hecha, bien narrada y con conocimiento de ciertas cuestiones más delicadas del entramado. Eso está realmente muy bien. Y el tema de traer la plata a la Argentina, porque todos sabemos que ocurre, pero no está tan contado".

En tanto, Olguín evaluó que el protagonista, de nombre Gonzalo, nueva generación de empresario joven e inescrupuloso, que el autor describe como un Satanás es "absolutamente querible, queríamos que le fuera bien, que pudiera blanquear esa plata".

Otra de las protagonistas, según Olguín, es Yeni, "un personaje muy fascinante, de esos que quedan dando vueltas después de terminar de leer la novela. Y también los otros personajes, sobre todo los malos, realmente están muy bien construidos y la novela tiene un ritmo trepidante, que es el que exige el genero, pero esa aceleración que tiene la historia no va en detrimento de la calidad narrativa".

El escritor destacó que en "Chimangos", el autor "nunca cae en lugares comunes. Cuando se parte de un género como la novela negra el autor siempre se siente tentado o más seguro cayendo en ese lugar común, y el no lo hace entonces de alguna manera frustra esa expectativa porque lo que uno cree que va a pasar no pasa", señaló.

"La empezás a leer y no podés soltarla. Es una novela que, aunque es bastante larga se lee de un tirón", afirmó Olguín.

Por su parte, Bazterrica, calificó la obra de "realmente maravillosa. No suele pasar que un jurado elija una obra por unanimidad total y, además, pasó algo muy mágico que es que estábamos muy entusiasmados; nos quedamos hablando de la novela, de todos los aciertos que tiene, de cómo te atrapa y no te suelta, del ritmo, la tensión, de los diálogos, que son impecables, de los personajes, hablábamos de los personajes como si estuviesen vivos, de cómo, una vez que terminás de leer la novela queda resonando en tu cabeza".

"Yo no creo en el concepto de la perfección, me parece que no existe, pero esta novela está muy cerca de eso. Es redonda, no tiene grietas, está impecablemente bien escrita y es una novela que podría convertirse en una película o una serie", vaticinó la autora de "Las indignas".

"Tiene capas de lectura, es de esos libros que los relés y les seguís encontrando cosas. Me parece una novela no solo permeable sino que creo que le va a ir muy bien, es fascinante".

La obra será premiada con $1.000.000 de pesos en efectivo y la publicación en Ediciones Futurock durante el mes de diciembre.

"Chimangos" fue finalista entre otras cuatro obras: "Los amantes nunca se oyen a sí mismos", presentada con el seudónimo Chaterley, de José Niemetz; "Inriville", presentada con el seudónimo Basilia, de Martín Di Lisio; "Sacro", presentada con el seudónimo Jazmín Dorado, de María Belén de Franceschi y "Anatema", presentada con el seudónimo Pablo López Golgi, de Pablo Germán Ali.

En 2019, el premio Futurock Novela fue para "Donde mueren las mariposas", de Belén Longo; en 2020, la ganadora fue "Ovejas", de Sebastián Ávila; y en 2021, el premio correspondió a "Quiebra el álamo", de Roberto Chuit Roganovich.

(Télam)