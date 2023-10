"Tulio Halperín Donghi. La herencia está ahí" es un trabajo de lecturas sobre el historiador que marcó el estudio historiográfico y cultural de Argentina; y Javier Trímboli parte de esta publicación para hacer una invitación a ingresar a la obra del protagonista de este libro, que se presentará el viernes próximo a las 19 en el Cultural Morán del barrio porteño de Agronomía, ubicado en Pedro Morán 2147, Ciudad de Buenos Aires.

"Entrar al universo Halperín Donghi es sin dudas exigente. A quien está estudiando una carrera del espectro de las Humanidades y las Ciencias Sociales le diría que no se desanime ni ante la primera ni ante la vigésima oración ardua de leer", enfatiza el coconductor del podcast "Un poco sucio".

En ese sentido, recomienda a los maestros que "presten especial atención al país que imaginaron y proyectaron Sarmiento y Alberdi, tal como lo propone Halperín en 'Una nación para el desierto argentino'. Quizás puede alimentar sus clases, ayudar a que le den una vuelta distinta, por fuera de lo usual. O que reparen, en 'Tradición política española e ideología revolucionaria de Mayo', en la reflexión acerca de lo que es una revolución, el mito por excelencia de la modernidad política, que se adueñó tanto de la imaginación de Moreno como de Saavedra -también de Belgrano y San Martín-, y los convenció de que estaban inaugurando un nuevo tiempo, radicalmente justo en la Tierra".

"Nuevamente, aunque no coincidamos con él, las hipótesis que lanza sobre el peronismo desde los últimos años ´50 hasta, claro, 'La larga agonía de la Argentina peronista', vale un montón ponerlas sobre la mesa. Así como la 'ninguna condescendencia' que lo lleva a calibrar el tránsito de la dictadura a la democracia del 83. Para Halperín no hay epicidad alguna en el gobierno de Alfonsín. Lo suyo no es para hacer un acto o para celebrar una efeméride que nos reconcilie fácilmente con lo que venimos viviendo, cosa que a veces y con razón hoy muchos jóvenes cuestionan,desprovistos de argumentos", recomienda entusiasmado Trímboli ante la pregunta por cómo abordar a este historiador.

MIRÁ TAMBIÉN Una muestra en el Prado analiza el relato visual antijudío en la España medieval

-T: ¿Qué fue lo primero que leíste de él y qué recordás de esa lectura?

-J.T: Mi primer acercamiento, totalmente fallido, fue a través de "Historia contemporánea de América Latina", libro que tomé de la biblioteca familiar cuando estaba en tercer año. Corría el año 1982 y supuse que me ubicaría en el centro de una aventura política que, con Nicaragua de fondo sobre todo, entendía que seguía muy abierta. Lo abandoné defraudado casi de inmediato. Al margen de algunas otras aproximaciones, me parece que entré en su universo recién con la lectura de "Revolución y guerra" mientras cursaba Historia Argentina I, en 1989, mientras ocurría la hiperinflación y todo zozobraba, mientras conocíamos a través de los saqueos los efectos de la desindustrialización y el empobrecimiento de millones. Era la mía, ¿qué duda cabe?, una lectura privilegiada. Es que Halperín es también un lujo, un lujo del pensamiento, y sólo una visión muy estrecha puede condenarlo por tal cosa. (Télam)