Italia despedirá el sábado al filósofo Gianni Vattimo, el filósofo que falleció el martes a los 87 años, reconocido reivindicador de los derechos de la comunidad homosexual y admirador del papa Francisco, y al que el Vaticano consideró como "uno de los pensadores católicos más importantes" de los últimos tiempos.

El funeral de Vattimo se celebrará el sábado 23 de septiembre, a las 10 horas locales (5 de Argentina), en la iglesia de San Lorenzo de Piazza Castello de Turín, informó el diario de la ciudad del norte italiano La Stampa.

Este jueves, mientras tanto, inició la capilla ardiente en la Universidad de su Turín natal que se extenderá hasta mañana a las 18 horas de Italia.

Vattimo, nacido el 4 de enero de 1936, reivindicó los derechos de la comunidad gay, al definirse como "homosexual y cristiano", y desde la elección de Jorge Bergoglio como el papa Francisco en 2013 no ocultó su admiración por el pontífice argentino.

"Este Papa me quita la vergüenza de declararme católico", planteó Vattimo en 2018 luego de una charla telefónica que mantuvo con el Papa, a quien le había regalado un libro.

"El hecho de que se haya tomado el tiempo para llamar tiene un gran significado, me conmoví y emocioné por esto, qué puedo hacer. El Papa es siempre el Papa, como yo soy un creyente y creo sobre todo en la Iglesia, es claro que el haber hablado con el Papa me impacta profundamente", argumentó entonces en declaraciones al suplemento religioso de La Stampa.

"Yo espero que las cosas que él está haciendo dejen una huella importante en la Iglesia, el problema es que la Iglesia no es solamente el Papa. Debo aceptar que, todavía, no veo una gran transformación en la Iglesia en general, me parece que todavía hay una gran inercia, una especie de pereza en el gran cuerpo de la Iglesia que exige tiempo para transformarse", sostuvo.

Mientras Vattimo no ocultó jamás su admiración por el Papa, el diario oficial del Vaticano, L'Osservatore Romano, calificó al filósofo como una figura "fuerte en la investigación", al dar noticia de su fallecimiento con un artículo en la edición impresa del miércoles y lo consideró "uno de los pensadores católicos más importantes de nuestro tiempo".

Este año, el filósofo había asegurado que "la Iglesia después de Francisco inevitablemente ya no será más lo mismo", tras la elección, el 13 de marzo de 2013, de Bergoglio como el pontífice 266 de la historia.

En 2016, en una de sus visitas a Argentina, Vattimo ya había planteado que consideraba a Francisco como un "líder de líderes" y "una gran sorpresa", que "molesta" en un "mundo globalizado" donde predomina la "injusticia" social.

En el marco de una cátedra itinerante que promueve el diálogo a nivel mundial, Vattimo lamentó que el pontífice no pueda hacer mucho más para lograr "una sociedad alternativa", al tiempo que le pidió al Papa que procure cambiar parte de la estructura de la institución que encabeza con la declaración de "mujeres como cardenales" porque, entre otras cuestiones, sería un "gesto más" en el camino hacia a la igualdad de género. (Télam)