El universo que Isabel Allende presenta en su última novela, "Violeta", transcurre en distintos momentos históricos y políticos que se extienden de 1920 a la actualidad con personajes que dan cuenta de una América Latina mestiza, y consultada por su país confía que el presente político de Chile, con el triunfo de Gabriel Boric en diciembre pasado, la tiene "encantada".

"Me parece un soplo de aire fresco el que llega a Chile. Esto viene después del estallido social de octubre del 2019 cuando salió toda la gente a la calle, millones de personas a protestar y exigir una nueva Constitución", manifiesta la autora en diálogo con Télam, que desde hace años vive en Estados Unidos pero nunca abandonó la relación con el país del que debió exiliarse cuando Augusto Pinochet instauró el gobierno de facto en 1973.

- Télam: ¿Cómo evalúa el triunfo de Gabriel Boric en Chile?

- Isabel Allende: Yo estoy encantada. El triunfo es importante, porque Kast era la ultra derecha feudal y sacó el 40 por ciento de los votos, lo que demuestra que eso existe en Chile, esa nostalgia por el autoritarismo, la nostalgia de Pinochet. La derecha lo maneja muy bien metiendo miedo con la inmigración, la inseguridad en las calles, y con el comunismo, un partido pequeño muy bien organizado que forma parte de la coalición que apoyó a Boric.

- T: El voto de las mujeres fue muy importante en el triunfo

- I.A: Quienes eligieron a Boric fueron las mujeres y los jóvenes, entonces a mí me da una gran esperanza, además en su discurso de triunfo el día de la elección planteó todos los puntos por los que vengo alegando hace años: paridad de género, porque las mujeres deben estar en la gerencia del país, en igual número, y para demostrarlo compuso un gabinete de 14 mujeres y 10 hombres. Además plantea la inclusión de todos, los pueblos originarios, las personas del colectivo LGTBIQ+, los inmigrantes.

Click to enlarge A fallback.

Y considera que los recursos naturales del país deben pertenecer al pueblo, no deben estar en manos privadas, como sucede ahora; tiene que haber una distribución de los ingresos mas justa. Chile es un país que ha progresado mucho económicamente y sin embargo hay una clase alta que es la más rica, una clase media que vive del crédito y hay pobreza disimulada. El sistema neoliberal extremo que se ha planteado en Chile permite esa tremenda desigualdad y la fomenta, entonces no se sale de ese atolladero sino se cambian las reglas del juego. Boric es un hombre muy calmado, no es un cabeza caliente. (Télam)