El ciclo Coliseo de Poesía celebra este miércoles a las 18.30 un nuevo encuentro en la Biblioteca Nacional con la participación de Osvaldo Aguirre, Patricio Foglia y Natalia Leiderman, quienes realizarán una lectura comentada de textos de la poeta santafesina Estela Figueroa.

Como cada miércoles último del mes, el foro pone en primer plano el quehacer poético con lecturas y difusiones de poéticas locales. El último miércoles de abril el espacio rinde homenaje a la poeta santafesina Estela Figueroa (1946-2022), también ensayista, docente, periodista y autora de libros de poesía como "La forastera", "Máscaras sueltas" y "A capella".

"La poesía no es exhibición, yo creo que es algo que se puede compartir, como yo estoy ahora compartiendo con ustedes, pero no subir como una reina, bendecida por los ángeles y leer y que me aplaudan", dijo Figueroa en una entrevista con la revista digital Malón Malón, recuerda la Biblioteca Nacional.

"Coliseo de Poesía. Aventuras del verso argentina" propicia un encuentro para el pensamiento crítico, la lectura y difusión de las poéticas locales e internacionales" con la participación de referentes del género de todas las regiones. Su intención es darle un lugar prioritario a al poesía.

En este sentido, "jerarquizar la poesía implica hacer foco en la posibilidad de mancomunión que ésta abre: reunirnos en una vibración que escapa de la sola palabra para ir a dar al lenguaje todo y en él, a la creación de un nuevo idioma, una lengua que se haga carne, nombre lo indecible, explique lo indescifrable", explican desde el equipo organizador.

Con la coordinación de Roxana Artal y Guillermo Saavedra, el próximo encuentro del ciclo tendrá lugar el miércoles 26 de abril a las 18.30 en la Sala Augusto Raúl Cortazar de la Biblioteca Nacional, Agüero 2502, con entrada gratuita. (Télam)