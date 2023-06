La muestra "Hijxs. Poéticas de la memoria", que originalmente se presentó en la Biblioteca Nacional y refleja las manifestaciones de una nueva voz colectiva surgida a mediados de la década de 1990 al calor de las movilizaciones y los reclamos contra el negacionismo de la dictadura militar y la impunidad como políticas de Estado, se inaugura el 15 de junio en la Casa Argentina en París.

La exhibición reúne cuadros, fotografías, instalaciones y películas de más de cuarenta artistas entre los que están Félix Bruzzone, Inés Ulanovsky, Marta Dillon y Laura Alcoba y cuenta con registros de movilizaciones callejeras, escraches y algunos de los textos literarios centrales de la producción de este colectivo.

"Esta generación transformó las formas de intervenir públicamente con prácticas que conjugaron arte, política y movilización callejera en acciones colectivas como los escraches encontrando en el arte herramientas para encarnar la búsqueda de la identidad desde nuevas perspectivas", describen los organizadores.

La muestra explora los lenguajes, tonos, formas, los dispositivos que tensionaron los vínculos entre el tiempo y el espacio y las poéticas que pusieron en cuestión las narrativas lineales y redefinieron las fronteras entre lo público y lo privado.

"Una generación, en términos culturales y afectivos, reunida en torno a intereses, temas, formas de representación, tópicos e imaginarios compartidos", propone el texto de la invitación.

En cuanto al anclaje de la muestra en Francia, Federico Boido, curador de "Hijxs. Poéticas de la memoria", considera “muy potente ese gesto de memoria de que la muestra circule y la vean nuevos públicos porque nosotros consideramos tener una concepción de la memoria no como algo clausurado, no como algo cerrado, sino como algo vivo, en movimiento y en disputa; y es algo que estos hijos traen. Y no solo lo traen en el sentido de recuperar la memoria de sus padres, sino también en hablar de memorias, en plural”.

Para la puesta en París, “viajaron sobre todo las piezas relativas a uno de los ejes de la exposición, que es la noción de los archivos. Se trata de nueve series fotográficas y cuadernos de artistas donde lo que nosotros intentamos rastrear es qué hacen estos hijos con quizás la única foto que tienen de su familiar, qué hacen con ese álbum familiar incompleto, qué hacen con la ausencia de documentos, de fotografías y de papeles sobre su historia personal", sostuvo Boido.

A partir de esa ausencia, "estos hijos intentan construir estos artificios, estos objetos fotográficos, que dan cuenta justamente de la ausencia de sus padres. Y en muchos casos, intentan reponer historias posibles, recrear encuentros posibles con sus padres, aunque sea solamente con un objeto fotográfico. Y así también buscan denunciar que donde hay una fotografía proyectada, hay una ausencia, hay un desaparecido”, agregó el curador.

Para la exposición se crearon tres podcasts de autores leyendo fragmentos de sus propias obras y tres piezas audiovisuales con fragmentos de documentales y películas. A todos estos materiales se va a poder acceder a través de códigos QR que van a estar expuestos en la sala.

Participan de la exposición Gabriela Bettini, Camilo del Cerro, Guadalupe Gaona, Lucila Quieto, Verónica Maggi, Verónica Villanueva, Soledad Francesio, Soledad Nívoli, Julieta Colomer, Grupo de Arte Callejero (GAC), Etcétera, María Giuffra, Tomás Alzogaray Vanella, Jorgelina Molina Planas, Margarita Solé, Marcela Cabezas Hilb, Andrea Suárez Córica, María Toninetti.

En el listado de artistas también figuran Julián Axat, Emiliano Bustos, Juan Aiub, Nicolás Prividera, Alejandra Szir, María Ester Alonso, Mónica Zwaig, Carla Maliandi, Florencia Ordóñez, Ángela Urondo Raboy, Ernesto Semán, Mariana Eva Pérez, Paula Bombara, Julián López, Raquel Robles, Ignacio Lescano, Ronith Gitelman, Andrés Habegger, María Inés Roqué, Natalia Bruschtein, Virginia Croatto, Gabriela Golder, Lola Arias, Analía Miller y Violeta Burkart Noe.

La exhibición fue posible por la participación de Francisco Benito, director de la Casa Argentina en París, Silvina Stirnemann, de H.I.J.O.S. - París y Guillermo David, director de Coordinación Cultural de la Biblioteca Nacional.

La muestra, que se exhibió en la Biblioteca Nacional, entre septiembre de 2021 y marzo de 2022, se expondrá en el salón principal de la Casa Argentina en París -dependiente del Ministerio de Educación de la Nación-, donde podrá visitarse del 15 de junio al 7 de julio, de lunes a viernes (excepto días feriados) de 10 a 13 y de 16 a 19. (Télam)