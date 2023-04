(Por Claudia Lorenzón) El italiano Gianrico Carofiglio, ex fiscal antimafia y autor de historias policiales, aborda en su nueva novela, "La disciplina de Penélope", la historia de un crimen sin resolver que tiene como protagonista a una ex fiscal a quien recurrirán para dilucidar quién ha sido el autor de ese homicidio: "La mirada femenina es más rica, menos rígida, capaz de captar los matices, y la mirada masculina, por razones culturales es menos atenta a la complejidad", sostiene.

Carofiglio (Bari, 1961) llega y se acomoda tranquilo en el bar de Recoleta donde transcurre la entrevista con Télam, pero no siempre resultó tan simple franquearlo: fue uno de los fiscales antimafia más conocidos de Italia y llegó a pasar cinco años con escolta por sus investigaciones para desmontar estas redes criminales. En esos años, acaso para distender las amenazas y los riesgos afines a su ocupación, empezó a escribir sus primeros textos de ficción. A fines de los 90 incursionó también en la política como senador por el Partido Democrático de Italia, pero cuando arrancó la década siguiente ya había publicado sus primeras novelas negras, "Las perfecciones provisionales" y "El silencio de la ola", que enseguida fueron best-seller.

Con obras que le redituaron varios premios y han sido traducidas en 30 países, el escritor está en la Argentina para presentar "La disciplina de Penélope", que acaba de publicar el sello Duomo. En esta novela, introduce por primera vez en su producción literaria la figura de una mujer como protagonista: Penélope Spada, un personaje imbuido de fortaleza e idoneidad, pero a la vez vulnerable, a partir de un hecho que la ha afectado en su desempeño como fiscal, lo que se traslada a su vida privada.

Pese a ello, la capacidad para investigar y resolver crímenes serán los elementos que llevarán a un hombre cuya mujer fue asesinada a contactar a la protagonista, luego de que la justicia cerró la causa de homicidio pero no pudo determinar quién cometió el homicidio. El principal sospechoso sigue siendo el marido de la víctima, quien manifiesta que quiere borrar las dudas que pesan sobre él, frente a su única hija.

Ambientada en Milán, el libro hace eje en los desplazamientos y reflexiones de la protagonista frente a su decisión de realizar una investigación privada, así como en los vínculos que retoma para llegar a dilucidar cómo, dónde y quién cometió el asesinato, con un relato ágil y una intriga pregnante.

Carofiglio, que fue integrante de la comisión parlamentaria antimafia de Italia, y senador entre 2008 y 2013, considera que en esta obra, "hay una reflexión crítica sobre las imperfecciones que están en los mecanismos investigativos, aún en sistemas que funcionan bien".

Autor de títulos como "Testigo involuntario" y "Las tres de la mañana", Carofiglio presenta esta obra en la Feria del Libro. "Es la primera protagonista femenina de mis novelas", dijo el autor en diálogo con Télam y agregó que está escribiendo la continuación de esta novela, que llevará por título "Rencor".

- Télam: - ¿Cómo decidió dejar su trabajo como fiscal y dedicarse a la escritura?

- Gianrico Carofiglio: Publiqué mi primera novela en el 2000 y en esa época era fiscal por lo que al principio mantuve las dos actividades, y en el tiempo libre escribía, porque por un tema ético, como mi sueldo era financiado por los impuestos de los ciudadanos, mi actividad principal era ser fiscal. Con el transcurso del tiempo el trabajo de escritor empezó a tomar cada vez más protagonismo en el tiempo y en lo económico. El trabajo de fiscal se estaba convirtiendo en segundo oficio y me pareció que lo correcto era renunciar como fiscal y dedicarme a la escritura y eso sucedió en 2013. Habría podido pedir que me transfieran a una actividad menos exigente, en términos de tiempo, pero me pareció algo indigno y habría ensuciado la manera en que había trabajado hasta ese momento.

- T.: ¿Cómo surgió esta novela que trabaja sobre la intriga de un crimen no resuelto?

- G.C.: La historia como trama es inventada, pero para mí lo más importante es el desarrollo psicológico de la protagonista, entonces la investigación es una excusa para contar su evolución psicológica. La novela de investigación -no me gusta llamarla policial- tiene la ventaja de que permite al lector encontrarse con una historia y paralelamente con las reflexiones sobre la condición humana. Algo que me gusta mucho es que algunos lectores me dicen que mis novelas tienen diferentes capas o niveles de lectura, y así llegan a personas de diferentes niveles culturales.

Hay lectores que me dicen volví a leer con tus libros y eso es un halago para mí; otros que me dicen "Nunca leí y empecé a leer con tus novelas", y otros más sofisticados. La escritura es algo que recorre de manera transversal estos diferentes niveles, y eso es lo más importante. Para llegar a esto lo fundamental es la claridad de la escritura, que sea una escritura despejada. Para lograrlo, cada una de mis novelas encuentra su versión final luego de haber escrito cinco borradores y así llego al equilibrio perfecto entre ligereza y profundidad.

- T:¿Qué lo sedujo de un personaje autosuficiente por un lado y frágil por el otro?

- G.C: Penélope tiene características contradictorias: por un lado es fuerte, y por otro frágil, una mujer herida, rota, y es la primera protagonista femenina de mis novelas. Para mí fue una experiencia muy interesante contar con su punto de vista en primera persona. Lo extraño y curioso es que aún siendo una mujer es el personaje más autobiográfico que yo creé, en cuanto a las emociones, y la visión del mundo. Un halago enorme que recibo con esta novela es que algunos me dicen que parece escrita por una mujer.

- T: Haber elegido a una mujer como protagonista responde a la idea de que las mujeres son más eficientes en la resolución de este tipo de investigaciones?

- G.C: Es difícil generalizar, porque hay hombres capaces de tener una mirada sensible y mujeres que no ven las cosas con sensibilidad. La mirada femenina es más rica, menos rígida, capaz de captar los matices, y la mirada masculina, por razones culturales es menos atenta a la complejidad, por eso es que una mirada femenina es algo que puede enriquecer una investigación.

- T: La resolución del crimen al que arriba la protagonista está relacionado con un detalle que puede considerarse menor. ¿Hay muchos crímenes que no se resuelven por no tenerse en cuenta detalles menores?

- G.C: En mi experiencia no es tan común que eso suceda, sobre todo en un crimen tan grave como un homicidio, donde hay mucha prolijidad y meticulosidad. No obstante, si bien es difícil, puede suceder. En mi historia por razones ficcionales, de hacer avanzar la historia, sucede.

- T: ¿En ese crimen que no se pudo resolver hay una crítica al sistema judicial o policial?

- G.C: No hay ninguna crítica directa al sistema judicial, pero hay una reflexión crítica sobre las imperfecciones que están en los mecanismos investigativos aun en sistemas que funcionan bien. La idea de que existen estas imperfecciones es algo que los investigadores y los jueces necesitan tener sumamente en cuenta porque la duda es una herramienta que nos ayuda a trabajar mejor.

- T: En esta historia una mujer ha sido asesinada. ¿Por qué cree que aumentaron los femicidios?

- G.C: No tengo números sobre femicidios a nivel mundial, pero en Italia si bien los homicidios bajaron, los femicidios se mantuvieron en cantidad por lo que en proporción, aumentaron. A comienzos de los 90 teníamos dos mil homicidios por año y en el 2022 bajaron a 300, pero de ese total el porcentaje de femicidios es el 50%: o sea 150, los mismo que antes. Pero una cosa es 150 en dos mil y otra, 150 en 300.

El femicidio, un crimen que supone el asesinato de una mujer por un novio o un marido, está relacionado con una cuestión cultural que tiene que ver con la incapacidad de los hombres de aceptar que una mujer puede tomar las riendas de su vida y tomar decisiones que los hombres no quieren. La idea de una mujer autónoma les resulta insoportable a algunos hombres.

- T: ¿Qué autores influyeron en su oficio de escritor?

- G.C: En cuanto al género, el escritor que me influyó en el modo de construir mis personajes fue el estadounidense Lawrence Block, y los clásicos como Raymond Chandler y James Ellroy, de su época de "Dalia Negra". En general sobre mi estilo, mi manera de trabajar la frase, fueron una influencia importante Raymond Carver e Italo Calvino. En cuanto a las reflexiones y al perfil a veces paradójico a veces trágico de la justicia, sin dudas, Kafka. (Télam)