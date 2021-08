A raíz del lanzamiento de su nuevo libro reeditado y ampliado "La metáfora en el arte. Fundamentos y manifestaciones en el siglo XXI", la historiadora Elena Oliveras analiza algunos de los sucesos más resonantes de los últimos años como la venta de una banana de Maurizio Cattelan o la subasta de una obra invisible, inmaterial, como metáforas de gestos iconoclastas pero también como muestra de "la voracidad del mercado".

- Télam: ¿Por qué crees que causó tanto escándalo la obra "Comediante" (la famosa banana) de Maurizio Cattelan? Esa “parodia” a la institución arte”, según escribís.

- Elena Oliveras: El mismo título "Comediante" nos lleva a pensar en una parodia que nos sitúa en el límite frágil de lo artístico y de lo extra-artístico. ¿Una simple banana pegada a la pared con una cinta adhesiva puede ser una “obra de arte”? Para responder a esta pregunta es necesario entrar en el terreno de la metáfora. Una banana sin metáfora es solo una banana, del mismo modo que una cinta adhesiva sin metáfora es sólo una cinta adhesiva. Sin embargo, la obra de Cattelan da una imagen de nuestro mundo en estado “líquido” (Bauman) o “gaseoso” (Michaud) donde todo es devorado por el consumo. La prueba está en que se vendieron tres iteraciones de la cuestionada obra: las dos primeras por U$S 120.000 y la tercera por U$S 150.000. Desde el interior mismo de una de las ferias internacionales más importantes -Art Basel Miami Beach 2019- el artista italiano logró sacar a los integrantes del mundo del arte (críticos, coleccionistas, directores de museos, público) del espacio de confort habitual para situar el aura de una obra, que cualquiera podía copiar fácilmente, ya no en el objeto sino en el certificado de autenticidad, es decir, en un prosaico papel.

- T: En plena pandemia, con el aislamiento obligatorio, el artista Pedro Roth decidió exhibir sus obras en un supermercado, ¿Qué lectura deberíamos hacer de este suceso?

- EO: La muestra de Pedro Roth en un supermercado chino arroja interesantes preguntas, principalmente en lo que refiere a la obra de arte como “producto esencial”. Su título -“Esencial”- habla de la necesidad del arte, tan importante como la comida para cualquier ser humano. Roth desauratiza, democratiza lo que generalmente queda reducido a un público restringido. Tanto como para los demás integrantes del Colectivo Estrella del Oriente resulta fundamental, para él, dar lugar al Otro invisibilizado. Recordemos que en el film La ballena va llena ellos ponen en foco uno de los grandes problemas de nuestro tiempo: el éxodo de una masa creciente de migrantes. En un enorme trasatlántico con forma de ballena, los migrantes del tercer mundo serían instruidos y pasarían por varias instancias que los convertirían en obras de arte. Con esta transformación estarían en condiciones de ingresar a cualquier país del primer mundo dado que allí se acepta y se protege la llegada de objetos de arte.

- T: En junio pasado se subastó una escultura inmaterial, invisible del artista italiano Salvatore Garau, titulada “Io sono” por 15.300 euros. ¿Cómo debe leerse este acontecimiento?

- EO: Obras como las de Salvatore Garau son productos epigonales, continuadores de la ruptura epistemológica que Marcel Duchamp produjo en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Esa ruptura hizo que todo pudiera entrar en el campo del arte, desde un secador de botellas hasta un mingitorio o una ampolla de vidrio conteniendo “aire de París” que él lleva a Nueva York como regalo a su amigo Walter Arensberg. Como el aire, la escultura de Garau es invisible, un vacío que debe “ubicarse” en un espacio libre de cualquier obstrucción. Más allá de cualquier posible interpretación relacionada, por ejemplo, con el “vacío existencial”, Garau pone en primer plano la relevancia del certificado de autenticidad dado por el artista. "Io sono" es más una práctica artística que una “obra”. Habla de un cierto autoritarismo de la “institución arte” y de la voracidad del mercado al repetir el gesto iconoclasta de Cattelan en "Comediante". También remite a postulados de una exposición colectiva presentada hace más de medio siglo: "Live in Your Head. When Attitudes Become Form" (Viva en su cabeza. Cuando las actitudes devienen formas) que tuvo lugar en la Kunsthalle de Berna en 1969 bajo la curaduría de Harald Szeemann.

Finalmente, "Io sono" prueba la vigencia de una aseveración de Theodor Adorno. En Teoría estética dice: “Ha llegado a ser evidente que nada referente al arte es evidente: ni en él mismo, ni en su relación con la totalidad, ni siquiera en su derecho a la existencia. El arte todo se ha hecho posible, se ha franqueado la puerta a la infinitud y la reflexión tiene que enfrentarse con ello”.

(Télam)