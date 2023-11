Las memorias de la actriz y cantante Barbra Streisand, tituladas "My name is Barbra", que se ubicaron entre los libros los más vendidos en Estados Unidos sólo un un día después de haber salido a la venta, dan cuenta en un volumen extenso de casi 1.000 de su histórica carrera, su célebre vida amorosa en Hollywood y su nariz icónica: "A veces sentía que mi nariz obtenía más prensa que mi propio talento artístico", confiesa en estas páginas flamantes.

Actriz, compositora, cantante, productora y guionista, Streisand cuenta los detalles de su vida amorosa y recuerda sus romances con su exesposo Elliot Gould -con el que tiene un hijo, Jason-, Marlon Brando o el ex primer ministro canadiense Pierre Trudeau. "En el fondo, yo también quería un romance, pero he dejado que mi trabajo se imponga. Tiendo a usar el trabajo como un sustituto de las relaciones", acepta. También recupera el cuarto de siglo que estuvo casada con el actor James Brolin. "Jim y yo nos conocimos en un punto de mi vida en el que básicamente ya me había dado por vencida en encontrar a alguien. Y francamente, estaba bien sola. Tenía mi hijo, grandes amigos que me daban compañía, mi trabajo era significativo, y amaba mi nueva casa en Malibú con vista al océano", cuenta.

"A veces sentía que mi nariz obtenía más prensa que mi propio talento artístico", acepta sobre nariz en el libro que celebra haber escrito porque "es la única manera de tener cierto control sobre mi vida".

"Me gustaban las narices largas... la actriz italiana Silvana Mangano tenía una, y todos parecían pensar que era hermosa", sentencia en sus memorias. La actriz llegó seriamente a plantearse la operación estética, pero desechó la idea rápidamente por las complicaciones que podrían haber perjudicado a su salud y a su carrera. "Era demasiado arriesgado. ¿Y quién sabía lo que podría haberle hecho a mi voz? Una vez el médico me dijo que tenía el tabique desviado... tal vez por eso hablo como hablo", escribe.

El libro de 970 páginas en un solo volumen, publicado por Random House Mondadori, se vende a 41,50 dólares en Amazon y casi 50 en librerías y ha generado mucho revuelo en las primeras horas tras su lanzamiento.

La editorial Penguin Random House presenta al libro como las memorias definitivas de una mujer de 81 años, una "leyenda viva" cuya carrera de seis décadas ha oscilado entre la canción popular a la televisión y el cine. "Como ella misma, el libro es sincero, divertido, tozudo y encantador", advierte el texto de contratapa.

El título, "My name is Barbra", es un homenaje al programa de televisión que protagonizó para la cadena CBS y que la catapultó a la fama en 1965. Con las intervenciones de aquel programa sacó un disco con el mismo nombre y, después, "My name is Barbra, Two" con temas nuevos.

El libro de memorias se detiene además en su activismo con todas las causas "progresistas" que marcaron la historia de Estados Unidos: las minorías étnicas, el medio ambiente, las libertades civiles y, también, su defensa de Israel. Todas ellas la convirtieron, durante décadas, en una suerte de musa del Partido Demócrata. (Télam)