El semiólogo, experto en el estudio de imágenes y en cómo estas impactan en la vida de las personas, autor de "Dígalo con memes", profundizó en la función y en la influencia de los memes, así como también en el imaginario que hay en torno a los autores o creadores de memes.

En diálogo con Télam se refirió al vínculo entre este tipo de mensajes, los internautas y la política.

-T: Sobre la función del meme y la influencia en el comportamiento de los internautas, pensaba en la politización de los memes. ¿Cuál sería su influencia?

- F.C.: La cuestión de la influencia, como en cualquier objeto, es muy difícil de resolver. Lo que sí hacen los memes es reunir a las personas y reunir a las personas que comparten las ideas que esos memes circulan. Y obviamente eso tiene efectos. Por ejemplo, en el libro hay un ejemplo de “Star War Kids”, un chico que jugaba con una especie de lanza pelotas de golf, se volvió viral y estuvo como al borde del suicidio por todas las repercusiones de ese video. Lo que encontramos en los memes es también lo que encontramos muchas veces en las redes sociales: el odio.

- T: Usted sostiene que, a diferencia con otras artes o disciplinas, no es importante el creador o autor del meme. ¿Por qué? ¿Acá entonces podemos plantear la separación entre el autor y la obra?

- F.J.: Hay creadores de memes que tienen un estilo particular y en ese sentido son reconocidos como autores de esas piezas, y entonces en ese caso se pueden pensar como artistas. Pero no es lo que sucede con la mayoría de los memes. La discusión sobre la separación de la obra del autor no es sólo una discusión de los memes, evidentemente. Ese es un debate actual, yo diría, que se puede separar: a mí no me parece interesante la vida de Flaubert, pero sería una lástima no poder leer Madame Bovary. Es un debate todavía abierto y que continúa, al menos en Francia.

