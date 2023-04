El fotógrafo alemán Boris Eldagsen fue reconocido por el prestigioso premio Sony World Photography Awards, en la categoría "Creativa", dotada con 5.000 dólares, que decidió rechazar ya que su obra fue realizada con Inteligencia Artificial y su participación en el concurso tenía la intención de instalar un debate, según contó a medios extranjeros.

"Me presenté para averiguar si los concursos están preparados para encontrarse con imágenes hechas por IA. No lo están. Gracias por seleccionar mi imagen y hacer de este un momento histórico, ya que es la primera imagen generada por Al que gana en un prestigioso concurso internacional de fotografía", escribió el propio artista en su cuenta de Instagram @boriseldagsen que tituló "Rechazo del premio Sony", junto a la imagen ganadora.

El artista presentó al concurso la imagen titulada "Pseudomnesia/La Electricidad", donde se pueden ver dos mujeres en diferentes etapas de su vida, ambas con una estética visual de los años 40, confeccionada por generadores de imágenes de IA, combinando diversas técnicas, reveló luego Eldagsen. Las mujeres nunca existieron.

Para este fotógrafo, con 30 años de experiencia, "las imágenes de Al y la fotografía no deberían competir entre sí en un premio como éste. Son entidades diferentes. La Inteligencia Artificial no es fotografía. Por lo tanto, no aceptaré el premio", concluyó.

El participante al concurso no había revelado que su imagen fue realizada con Inteligencia Artificial hasta ahora, que dio a conocer su rechazo. En su declaración en redes, el alemán continuó: "Me presenté de modo descarado para averiguar si los concursos están preparados para encontrarse con imágenes hechas con IA. No lo están".

Para Eldagsen, es necesario un debate en el mundo de la fotografía sobre ciertas cuestiones fundamentales: "una discusión sobre lo que queremos considerar fotografía y lo que no. ¿Cuándo algo que parece una fotografía deja de serlo? Cuando deja de ser una fotografía ¿qué es? ¿Cómo analizamos este nuevo lenguaje visual? ¿Y qué repercusiones tendrá en la propia fotografía?", escribió el autor de la polémica. "Con mi rechazo al premio espero acelerar este debate", insistió.

Si bien, medios de todo el mundo se hicieron eco de la noticia, desde la organización del premio Sony World Photography Awards no emitieron declaraciones y, además, la foto y el nombre del artista ganador han sido retirados de la página web. También se retiró la fotografía en cuestión de la exposición física en Somerset House de Londres, donde se muestran todos los premiados y preseleccionados en distintas categorías.

"Como he sido fotógrafo durante 30 años antes de pasarme a Al, entiendo los pros y los contras de este debate y estaré encantado de unirme a la conversación", dijo el fotógrafo que envió la pieza solo para averiguar si el jurado era capaz de notar la diferencia entre una obra creada por una persona y otra creada por IA.

Con este engaño, Eldagsen logró el verdadero premio al que aspiraba: comprobar si podía engañar al jurado de uno de los más prestigiosos premios del planeta para poner sobre la mesa un debate urgente en torno a las imágenes generadas mediante inteligencia artificial.

Los Premios "Sony World Photography Awards", uno de los más importantes del calendario fotográfico mundial, habían reconocido además a la dupla compuesta por Federico Kaplan, de Argentina, y Marisol Méndez, de Bolivia, en el primer lugar de la categoría Medio Ambiente por su serie "Miruku", que aborda la crisis climática desde la perspectiva de los Wayuus, una población indígena ubicada en La Guajira, Colombia. (Télam)