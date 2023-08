Denise Ferreira da Silva, la filósofa brasileña especializada en negritud y feminismo, que entiende al colonialismo como una deuda económica, dará una charla pública y gratuita, el próximo sábado 19 de agosto a las 19, en la porteña cooperativa Cazona de Flores, ubicada en la calle Morón 2453.

Autora del libro recientemente publicado en Argentina por Tinta Limón, "La deuda impagable", donde analiza las relaciones contemporáneas entre colonialidad, raza y capitalismo globalizadosa, Ferreira da Silva disertará en torno a cómo la colonialidad y la racialidad siguen siendo centrales para la acumulación de capital tras la abolición de la esclavitud y la independencia de las colonias.

Directora y profesora en el Instituto de Género, Raza, Sexualidad y Justicia Social de la Universidad de British Columbia en Vancouver, el trabajo académico, filosófico y artístico de Ferreira da Silva se concentra en los desafíos ético-políticos del presente a escala global.

Entre sus libros más influyentes está "Toward a Global Idea of Race", aún no traducido al español; en tanto que sus intervenciones artísticas incluyen películas como "Serpent Rain" y "4 Waters-Deep Implicancy", en colaboración con Arjuna Neuman, y prácticas de arte relacional como las "Poethical Readings" y el "Sensing Salon" donde combina lecturas poéticas y astrológicas.

Nacida en Río de Janeiro, formada en la Teología de la Liberación, luego tuvo un breve paso por el Partido Comunista, y de allí se acercó a los movimientos sociales

de los años 80, en particular a los movimientos negros, justo cuando el Partido de los Trabajadores (PT) estaba surgiendo.

En la universidad se convirtió en co-coordinadora del núcleo de estudios afrobrasileños en torno a la raza. A la vez, desde los 15 años cuenta que tomó

prestado un libro de astrología de una compañera de la escuela y nunca más se lo devolvió. Hasta allí se remonta una pasión que hoy sigue siendo parte de su vida: esa práctica se combina con lecturas poéticas junto a Valentina Desideri en el proyecto The Sensing Salon. (Télam)