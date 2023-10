Fernanda Laguna y Osías Yanov inauguran mañana las muestras "Los 2000 ¿Estás preparada para ser feliz?", que retoma los inicios del proyecto Belleza y Felicidad surgido al calor de la crisis económica social del 2001, y el proyecto instalativo "Usureros devorados por panteras negras", ambas en la Galería Nora Fisch de Buenos Aires.

La muestra de Laguna, que cuenta con curaduría de Santiago Villanueva, está dedicada al momento inicial de Belleza y Felicidad, mientras que el nuevo proyecto de Yanov es una exposición que el artista realiza en el país después de varios años.

Es la primera vez que un conjunto exhaustivo e importante de las obras de Laguna pueden verse en Buenos Aires a 23 años de su realización en "Los 2000 ¿Estás preparada para ser feliz?"; en cambio, Yanov, el artista multidisciplinar que no exhibe en Argentina desde su obra performática "Coreografías de sal" en Faena Arts Center en 2019, presenta un nuevo proyecto de instalaciones y esculturas.

Osías Yanov (Buenos Aires, 1980) cuyos trabajos contienen capas de significados, temas y lecturas multívocas expone un conjunto de obra "envuelto en un clima surreal" que es acompañado por un texto del escritor Alejandro Modarelli.

MIRÁ TAMBIÉN Isla partida, una novela que explora la mente humana en un mundo a punto de acabarse

Las obras de Yanov parten de una pintura -homónima al título de la muestra- del artista paraguayo Fernando Grillón, donde se "intersectan referencias relativas a los medios de comunicación específicos de la cultura gay desde los 70s a la actualidad, obras de Xul Solar, de historia política argentina, una misteriosa escena íntima y prohibida", refieren desde la galería.

A su vez, la muestra de Laguna, "Los 2000 …", coincide con el lanzamiento de un libro de la editorial rosarina Ivan Rosado dedicado a su obra de los primeros años de este siglo que resuena con el presente.

En 1999 Laguna cofundó el espacio Belleza y Felicidad en el barrio de Almagro, que marcó un hito en el desarrollo del arte contemporáneo argentino, inaugurando "una ética y estética" que interpela al espectador a realizar "un abordaje sensible igualmente abierto y radical" que continúan influyendo en la producción de generaciones más jóvenes de artistas, y continúa como proyecto de arte con función social en el espacio del mismo nombre en Fiorito.

La muestra se acompaña con un fanzine con textos de Villanueva y un glosario narrado por la artista de práctica multidisciplinar, gestora cultural, que define las palabras que aparecen en sus obras de esos años.

Laguna viene de realizar en 2022 muestras individuales en The Drawing Center, New York: Institute for Contemporary Art, VCU, Virginia, entre otras y participó en numerosas bienales internacionales (Mercosul, Brasil; Cuenca, Ecuador; Site Santa Fe, USA), además de participar en exhibiciones colectivas.

Sus obras se encuentran en colecciones de museos como el Malba, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Museo Guggenheim New York, en el Museum of Modern Art (Moma), el Rufino Tamayo de México y en el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, entre otros.

Yanov que en su práctica incluye performances, celebraciones, instalaciones, esculturas, collages, dibujos y videos, fue miembro fundador del colectivo artístico Rosa Chancho, participó en la Beca Kuitca/Universidad Di Tella en 2011-12, otras residencias, y en 2020 participó en la Bienal de Berlín.

En 2022 presentó un proyecto en el MACBA de Barcelona, España y fue distinguido con el Premio Konex en Performance, y este año participó en un festival en el Museo de Arte Moderno de Ciudad de México y en la Bienal de Gotemburgo, Suecia; y sus obras se encuentran en distintas colecciones públicas y privadas.

Las inauguraciones serán mañana de 19 a 22 en la Galería Nora Fisch (Avenida San Juan 701, CABA). (Télam)