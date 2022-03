(Por Julieta Grosso) La conmemoración de los 40 años de la guerra de Malvinas puede dar lugar a miradas cristalizadas sobre el conflicto que aceleró el declive de la última dictadura cívico militar. Pero el historiador y escritor Federico Lorenz aprovecha la proximidad del aniversario para desacomodar el relato opaco y propone en su novela "Para un soldado desconocido" un recorrido coral por memorias, contrapuntos y pequeñas épicas condensadas en la historia de un conscripto cuya muerte reactualiza las tensiones provocadas por las diferentes maneras de procesar el hito bélico.

"Es una criatura que ni sabe hacerse la comida", dice la madre. "Es un hombre", responde Antero. Son los padres del Negro y en una de las primeras escenas de la novela discuten sobre ese hijo -un soldado clase 1963 que apenas lleva dos meses como conscripto- convocado para integrar uno de los contingentes que viajará a las Malvinas con la misión de recuperar esa remota geografía insular que los ingleses usurparon en 1833. El intercambio da paso a una constatación cruenta: el joven termina siendo uno de los 649 argentinos caídos en el campo de batalla.

Hasta las rocas dan su parecer en esa laboriosa urdimbre de voces que Lorenz ideó para volver sobre el tema que merodea obstinadamente desde hace tres décadas: le ha dedicado una docena de ensayos, ficciones, crónicas de viajes -"Las guerras de Malvinas", "Montoneros o la ballena blanca", "Unas islas demasiado famosas", entre ellos- y ahora va por esta novela que se ofrece como una crónica de sus indagaciones a través del tiempo, una síntesis de las historias que fue recolectando sobre Malvinas a partir de una mirada que se va deslizando por interrogantes y señalamientos a veces incómodos.

"Mi trabajo se ha dado muchas veces en contrapunto con muchos discursos sociales sobre la guerra y la posguerra, con el discurso de mis pares también porque a mí no me entraba en la cabeza que nos les interesara Malvinas como tema de investigación por todas las aristas que tiene", señala a Télam el historiador, que además de su labor como docente e investigador fue director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur entre 2016 y 2018.

Hace poco más de un año, Lorenz empezó a pensar en un nuevo texto sobre la causa que lo desvela, una obra que agite la conversación pública en las proximidades de un nuevo aniversario "redondo" sobre el conflicto bélico: con una estructura coral que incluye 31 voces y la voluntad de alojar la mayor cantidad de matices posibles, "Para un soldado desconocido" (Adriana Hidalgo) reconstruye la huella que dejó el Negro, habitante de un pequeño pueblo de la llanura pampeana ("de esos en los que la gente no para ni a cargar nafta") que sintetiza la mezcla de orgullo y pavor con la que muchas familias aceptaron "soltar" a sus jóvenes para poner el cuerpo en la gesta con la que los militares intentaron transfigurar el fracaso y el terror de su gestión. "Es el héroe, claro. Los héroes son los que quedaron allá", dirá sobre el protagonista uno de sus compañeros con culpa de sobreviviente.

Desde el teniente que es alcanzado por una bomba y se vanagloria ("Cristo me cegó para ahorrarme el disgusto de ver la derrota") hasta el testimonio de enfermeras, kelpers y de los soldados ingleses que describen entre la sorpresa y la admiración la fortaleza de los combatientes argentinos que dan pelea pese a su apariencia famélica, la novela recupera las pequeñas épicas del campo de batalla, como la del combatiente apodado el Sapo, a quien los ingleses le vuelan una oreja cuando vuelve de robar comida para compartir con sus compañeros de pozo, entre los que está el Negro. Son los gestos humanitarios que contrarrestan lo despiadado de la guerra, los que no olvidan nunca quienes fueron testigos y lograron sobrevivir para contarlo.

"Una evocación que tiene que ver con la muerte de tanta gente tendría que ser un gran momento de introspección. ¿Qué avalamos, qué acompañamos, qué hicimos por los combatientes cuando volvieron? Son preguntas incómodas que no nos hacemos", dice Lorenz, que tenía 11 años cuando se desencadenó el conflicto y como otros chicos de su edad escribió cartas de aliento a los soldados que con escaso o nulo entrenamiento fueron arrojados a la hostilidad del territorio más austral de la región.

Años después, esas misivas ilusionadas se prolongaron en otros rituales de escritura donde la fascinación por Malvinas lo llevó a intentar complejizar su mirada porque, según sostiene, "los grandes medios nacionales construyeron los relatos públicos sobre Malvinas, pero la guerra fue muy diferente en distintos lugares del país. No fue lo mismo en la Patagonia que en Buenos Aires".

- Télam: La elección de una estructura coral para esta novela sugiere por un lado que esta textura de voces funciona como la condensación de las distintas perspectivas que trabajaste a lo largo de los 30 años y por el otro lado que recoge una diversidad de puntos de vista para dar cuenta de la complejidad que atraviesa Malvinas de cara a un nuevo aniversario "redondo" sobre la guerra. ¿Cuánto de eso confluye en el origen del libro?

- Federico Lorenz: Empecé a pensar el libro en 2020, a fines del primer año de la pandemia. Claramente quería que el registro fuera ficcional porque creo que en la complejidad del aniversario redondo lo que me gustaría discutir está atravesado por historias que no puedo resumir en una sola palabra o en una sola imagen de lo que sucedió. Por eso el recurso de muchas pequeñas historias que arman una sola, porque creo la novela busca que cada uno se sienta interpelado por algunos de esos puntos de vista: que empatice más con el relato de la madre del Negro, de la novia, de algunos de los compañeros, etc... Malvinas es todo eso y me parecía mejor instrumento la clave ficcional que un registro más árido.

- T.: ¿La novela es entonces una invitación a habitar las tensiones derivadas de esas distintas miradas sin convertirlas en una disputa por la verdad? Hay también una reflexión implícita sobre la relación entre la verdad y la ficción...

- F.L.: Es que la ficción es verdad. Boris Vian dijo alguna vez: "esta historia es verdadera porque la imaginé de cabo a rabo". En este caso tal vez sea un poco más complejo. Seguramente un montón de cosas que fui escuchando durante tantos años de trabajo están en la novela. Los nombres que elegí y por otro lado las situaciones que se narran están relacionadas con cosas que escuché. Ahí el trabajo del artificiero es incluirlas en un único relato que no pretende una verdad monocorde. Si hay algo que aprendí, con Malvinas más que nada pero con otros temas también, es que no hay dueño de la verdad: hay dueños de distintas experiencias.

Me acuerdo la primera vez que fui a las islas, en 2007. Vos llegás al cementerio y es un puñetazo en el estómago, que no es que no te deja mover pero te obliga a pensar las cosas de otra manera. Pienso también en esos padres de conscriptos que a gatas sabían hacer un trámite: tener que averiguar sobre sus hijos y que nadie les diga nada. Son historias que producen un tremendo dolor. Entonces, incluirlas en un libro es una forma de que el dolor no quede solo en esas personas y de un modo tal vez egoísta, que tampoco queden en mí. No me gustaba y no me gusta el registro épico para hablar de la guerra. Lo disfrutaba cuando era niño pero creo que hay una forma distinta de épica en compartir ese dolor.

La novela podría ayudar a entender que hay otras formas de estar unidos en eso que podemos llamar pueblo o país, acaso más significativas que pensar que lo que nos vuelve argentinos es que un territorio esté completo o no. Es una limitación pensar esto último y marca un desconocimiento de muchas cosas tan diferentes que suceden al mismo tiempo en eso que llamamos Argentina. La historia de un soldado que murió en Malvinas puede atravesar a mucha gente que no lo conoció, desde el vecino del pueblo con el que jugó a la pelota hasta los compañeros que estuvieron compartiendo estrecheces con él en una trinchera o la mujer que se plantea por qué sigue siendo vista como su novia si ya es grande y tiene hijos. Una historia es muchas veces una sucesión de círculos concéntricos.

Memoria urbana versus memorias regionales

- T.: La complejidad que plantea el libro en torno a la verdad se da también respecto a la memoria a partir del contrapunto entre las formas de evocar el conflicto en los grandes centros urbanos -que sugieren una suerte de indiferencia o incluso incomodidad frente a las víctimas de la guerra- y esos pequeños pueblos del país que han edificado una memoria comunitaria sobre Malvinas que orbita sobre los soldados que perdieron la vida en las islas ¿Cómo interfiere ese contrapunto?

- F.L.: En una ciudad grande como Buenos Aires las experiencias personales se diluyen por una cuestión -diría- cuantitativa. En cambio, en una localidad más pequeña el impacto es más fuerte porque a lo mejor tocó que seis jóvenes que estaban haciendo la colimba en un pueblo que tenía 30 en edad de hacerla, fueron a Malvinas, alguno de ellos no volvieron, y toda esa experiencia terminó siendo su único vínculo con el estado nacional. No hay que subestimar eso porque frente a muchos vínculos colectivos que se han disuelto o son muy débiles, Malvinas tiene una fortaleza enorme. Y no lo digo idealizándolo sino como una advertencia: cuando el pensamiento sobre la guerra funciona de una manera parecida a la de 1982 estamos en un problema político porque esa mirada congelada en el pasado puede generar una idea de nostalgia, de recuperar algo que se perdió, y no me refiero a las islas sino a una cierta idea de país que me parece muy dañina en términos de construcción social. Malvinas nos interpela sin duda por las consecuencias sobre quienes estuvieron afectados por la guerra, pero también porque puso en crisis un modelo de país que fue a la guerra y perdió. Yo no sé si pensamos muchísimo eso. Ahí vuelvo a lo de los aniversarios: una evocación que tiene que ver con la muerte de tanta gente tendría que ser un gran momento de introspección. ¿Qué avalamos, qué acompañamos, qué hicimos por los combatientes cuando volvieron? Son preguntas incómodas que no nos hacemos. (Télam)