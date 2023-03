Durante el Congreso Internacional de la Lengua Española que concluyó hoy en Cádiz, España, lingüistas de Perú y Chile reclamaron que la incorporación de indigenismos al Diccionario de la Lengua Española, que actualmente contiene unos 1.400 términos de lenguas americanas nativas, debe realizarse “de manera responsable” y “respetando las diferencias culturales”.

Para el lingüista peruano Marcó Lovón el término "indigenismo" no es adecuado porque “tiene una connotación negativa”, a entender de los peruanos que "prefieren" la definición de "voces andinas" en lo particular y de “pueblos originarios” en general, no de “indígenas” ni de “amerindios” porque esas palabras responden a “un programa de la colonización".

Mientras que la lingüista chilena Belén Villena, especialista en mapudungún, la lengua mapuche, reclamó "un ejercicio responsable de las comunicaciones que promueva una sociedad que respete sus diferencias culturales" y puso de ejemplo el uso, “incorrecto”, de la palabra mapuches.

”Mapuche significa gente de la tierra, de Mapu, tierra, y che, gente, por lo tanto, habla de un conjunto de personas", explicó, “nunca lleva ese al final” y cuestionó , “la transcripción fonética incorrecta de términos mapuche en el diccionario”.

En ese contexto, informó la agencia de noticias AFP, la lingüista española Paz Battaner, miembro de la Real Academia Española y directora del diccionario de la institución, reconoció que “las lenguas originarias no han sido estudiadas adecuadamente” y consideró que “no se puede exigir lo mismo a un diccionario general que a diccionarios particulares para comunidades específicas”.

“Las definiciones deben ser comprensibles para todos, no solo para un grupo reducido”, dijo Battaner al tiempo que señaló que “se están haciendo esfuerzos por mejorar” y que “se está trabajando para que muchas cosas se redacten directamente en América”.

Cacique, maíz, huracán, chocolate, chicle, aguacate, caníbal, tequila, maraca, tomate, piragua, pampa y guano son algunos de los términos recuperados de 35 lenguas originarias americanas, encabezadas por el náhuatl, idioma del imperio azteca mexicano, con cerca de 400 palabras, y el quechua, lenguaje incaico, con más de 300.

El primer indigenismo publicado por un diccionario español fue "canoa", palabra taína utilizada por Cristóbal Colón en algunos de sus textos tres años después de llegar a América, en 1495. (Télam)