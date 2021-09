"La sexualidad no tiene fecha de vencimiento" es el título de la charla que la filósofa Esther Díaz dará el sábado próximo, a las 16, en el marco de la muestra "Generación supernova" que se realiza en la Fundación Andreani, ubicada en avenida Pedro de Mendoza 1987, CABA.

Esta charla se da dentro de la temporada presencial lanzada hace dos semanas por Fundación Andreani con cuatro exposiciones gestadas en pandemia, una de ellas la organizada por Sofía Medici y Luz Algranti, a partir de serie de manifiestos audiovisuales que buscan crear un espacio de expresión para los adultos mayores: una generación que transformó la historia contemporánea y que hoy reivindica que existe una vida autónoma y activa que se extiende mucho después de la edad jubilatoria.

Al pasar cierta edad algunas voces son dejadas de lado, "pareciera que lxs únicxs que tienen algo para decir son lxs jóvenxs. Raramente lxs adultxs mayores son llamados para hablar de sexo, de placer, de belleza, de moda, de tecnología y, mucho menos, del derecho a vivir o a morir como quieran", plantean los curadores.

"La pandemia por Covid-19 lo puso en evidencia -aseveran-, 'lxs viejxs' no deberían salir, se dijo al principio y nos pareció bien, porque era la forma de 'cuidarlxs', pero después se decidió que no merecían un respirador si había alguien más joven esperándolo. Y fue demasiado: ya no pudieron quedarse calladxs. Sus voces aparecieron, dispersas y fuertes en franca rebeldía. Defendieron su derecho a tomar decisiones sobre cómo cuidarse, cómo definirse, gozar, mirarse, morir" .

La muestra "convoca a estas voces que aparecieron en redes o medios e incluso en cadenas de mensajes y arma un corpus. El manifiesto no como queja, sino como grito, deseo y preludio a la acción que cambiará el estado de las cosas. Fueron 'llamadxs' babyboomers, pero a partir de ahora preferimos llamarlos Generación SuperNova".

Esther Díaz (1 de diciembre de 1939, Ituzaingó) es una filósofa, pensadora, intelectual, epistemóloga y escritora argentina, autora de una treintena de libros, como "La sexualidad y el poder", "La ciencia y el imaginario social", "El himen como obstáculo epistemológico" y "Entre la tecnociencia y el deseo". Con Martín Farina en 2018 hizo un documental sobre su vida, "Mujer nómade", y en 2020 grabó el video "Entre las dos", de los Miranda.

Las obras exposiciones montadas en Fundación Andreani fueron gestadas durante el programa de Residencias Fundación Andreani 2020 y podrán visitarse hasta finales de noviembre, de jueves a domingos de 11 a 18, en avenida Pedro de Mendoza 1987, CABA. Se trata de "Ufficio di autoconoscenza", de Mariano Giraud; "Catéter microciclónico/Economía intemporal", de Lux Lindner; y "Clementina", de Agustín Mendilaharzu y Constanza Feldman.

En "Ufficio di autoconoscenza" Giraud desarrolla una instalación interactiva tecnológica que registra al espectador con un scanner 3D para crear su versión digital; mientras que en "Catéter microciclónico..." Lindner investiga la figura del contrabandista y su relevancia histórica como parte de la formación de la identidad nacional.

"Clementina" es un cortometraje del cineasta, dramaturgo y actor Mendilaharzu y la bailarina y actriz Feldman, que refleja la vida de una mujer en un espacio que no le pertenece: el departamento de su novio, donde está pasando la cuarentena del coronavirus, realizado en 2020 durante el aislamiento.

Residencias Fundación Andreani 2020 fue un programa de acompañamiento a artistas durante el período de pandemia, pensado para que puedan desarrollar proyectos artísticos desde sus casas. Las exhibiciones que son el fruto de esas experiencias. (Télam)