Dos libros de Sor Juana Inés de la Cruz, valuados entre 80.000 y 120.000 dólares, fueron recuperados de una subasta en Estados Unidos, en el marco de una investigación por contrabando de textos antiguos impresos en Barcelona y Madrid a fines del siglo XVII, dado que ese tipo de libros pertenecen a la categoría de patrimonio histórico y fueron sacados del país de manera ilegal.

De acuerdo con el diario La Vanguardia, se trata de dos volúmenes que fueron publicados en España en 1689 y 1701, y que forman parte de una colección de tres tomos que contienen las obras completas de sor Juana Inés.

Uno de ellos es la primera edición de "Segundo Tomo de las obras de Sor Juana Inés de la Cruz", editado en 1689 en Madrid, y el otro, la segunda edición de "Fama y Obras Póstumas", editado en Barcelona en 1701.

La operación la llevó adelante la Guardia Civil de España, como parte de la investigación ELLIS que está detrás del contrabando de libros antiguos, según difundió en un comunicado de prensa el Ministerio de Interior de España.

Todo comenzó cuando detectaron, en el año 2021, que un ciudadano español puso a la venta en una casa de subastas de Nueva York tres tomos que pertenecían la pionera escritora.

Una vez avanzada la investigación, se recuperaron sólo dos de esos tres volúmenes porque "la legitimidad de la propiedad de los libros quedaba cuestionada, ya que, una vez revisado el catálogo de la subasta, dos de los ejemplares presentaban en sus páginas iniciales sellos de propiedad (exlibris) del Convento de las Carmelitas Calzadas de Santa Ana de la localidad de Sevilla", se detalla.

Luego, se realizaron las gestiones para poner un freno a la venta y la casa de subastas decidió suspender la venta de la colección. Los libros estaban valorados entre los 80.000 y los 120.000 dólares y no sólo tienen importancia económica sino también histórica, porque mucha de la obra de Sor Juana fue destruida. De los tres libros de la colección, por ahora España sólo pudo recuperar dos porque el tercer volumen en cuestión, "Inundación Castálida", no tiene el sello del convento, por lo que todavía no se ha podido demostrar que es patrimonio histórico. (Télam)