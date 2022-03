El escritor estadounidense Brandon Sanderson, reconocido autor del género fantástico, batió todos los récords conocidos en materia de financiamiento público, al recaudar 20 millones de dólares en la plataforma de crowdfunding Kickstarter, donde pidió ayuda a sus fanáticos para editar sus últimas cuatro novelas, con el objetivo original -largamente superado- de llegar al millón de dólares en 30 días.

Conocido por la saga "Cosmere", novelas de literatura fantástica donde destacan por ejemplo los títulos “El archivo de las tormentas” y “Nacidos de la Bruma”, Sanderson -publicado en Argentina por Penguin Random House- lanzó el martes pasado la convocatoria en Kickstarter -en términos coloquiales, una web dedicada a hacer una 'vaquita' entre sus seguidores-, pero aunque su objetivo inicial era recaudar un millón de dólares en 30 días, le tomó tan solo 35 minutos alcanzar esa cifra, según el New York Times.

Al pasar el primer día, el escritor había superado los 15.000.000 de dólares. El récord lo siguió batiendo esta mañana al superar los 20 millones de dólares y al autor de sagas fantásticas aún le quedan 27 días para recaudar aportes adicionales, en una campaña que actualmente supera los 82.000 simpatizantes.

Kickstarter es una plataforma de financiamiento para proyectos creativos de todo tipo -películas, videojuegos, música, arte- que se pueden hacer realidad gracias al apoyo directo de otras personas.

El proyecto editorial e independiente de Brandon Sanderson se convirtió así en el Kickstarter más exitoso de la historia que, para algunos, replantea la industria de la literatura de ciencia ficción tal como la conocemos.

“¡Sorpresa! Cuatro novelas secretas de Brandon Sanderson”, tituló el autor a la campaña de financiamiento en la que además escribió: “En los últimos dos años, un grupo de ideas se abrió camino en mi cerebro y descubrí que no podía dejarlas ir. A pesar de todas mis obligaciones, tenía que escribir estas historias. Así que las he exprimido en los momentos de tiempo libre, creando cuatro nuevas novelas. Estoy muy orgulloso de ellas, ya que cada una representa un nuevo aspecto de la narración que me ha obligado a crecer de una manera interesante. Además, cada una de ellas te lleva a un lugar nuevo, original y vibrante”.

En otro fragmento de su presentación, Sanderson explicó que muchos de sus libros tienen lugar en un universo llamado el Cosmere: “Piensa en el Cosmere como en el Universo Cinematográfico de Marvel, salvo que cada historia (en lugar de estar protagonizada por un superhéroe diferente) tiene lugar en un planeta fantástico diferente con su propia ecología y magia. La gente puede viajar entre planetas a través de varios métodos. Así, muchos personajes hacen breves apariciones en las historias de los demás”, resumió.

El objetivo de esta campaña será entregar los libros editados durante todo el año 2023 junto con, para aquellos que lo deseen, “una caja de artículos interesantes relacionados con uno de mis mundos o conceptos ya establecidos”, escribió en la publicación.

Las cuatro flamantes novelas de Sanderson serán lanzadas directamente al público trimestralmente a lo largo de 2023 en formato de libro electrónico, impreso o audiolibro.

En este sentido, los aportes de los fanáticos comenzaron en los 40 dólares (solo para los cuatro libros electrónicos), $160 para los de tapa dura, $360 para los libros electrónicos y algunos otros obsequios, y un total de $500 para los cuatro libros en los tres formatos y ocho cajas de regalo.

Sanderson no es el primer autor que se propone editar directamente sus libros con financiación de sus lectores y sin intermediarios, pero sí uno de los primeros en hacerlo tan rápida y con tanto éxito.

Aunque obviamente deberá desprenderse de unos cuantos millones de esa recaudación para corregir, diseñar, imprimir, enviar a sus fans e incluso si desea sumar promoción, distribución, marketing y prensa de esos cuatro libros, aún así, nunca podría conseguir un contrato igual de jugoso con ninguna editorial. (Télam)