El historiador y escritor Ernesto Semán plantea en "Breve historia del antipopulismo" que "en la Argentina las élites no vienen a escuchar, sino a hablar" y demuestra con datos, análisis y perspicacia cuáles fueron las continuidades que se enlazaron desde 1810 hasta el gobierno de Mauricio Macri para intentar domesticar a un mundo plebeyo que se empeñaron, y empeñan, en presentar como amenazante.

En un intercambio con Télam, el también profesor de historia en la Universidad de Bergen explica que la tensión entre la pedagogía y la violencia, aunque en formas distintas, está presente en el antipopulismo hasta nuestros días y asegura que en esa cadena de equivalencias que une "gaucho-compadrito-cabecita negra-choriplanero" como tipos sociales antipopulistas, en los últimos años, los "meritocráticos" serían el punto de llegada.

Desde hace unos años instalado con su familia en Noruega, antes Semán trabajó como periodista en Página/12 y Clarín, en el año 2000 viajó a Estados Unidos, donde enseñó en la Universidad de Richmond, y ya no volvió a vivir a la Argentina. Es autor de obras de ficción, historia y política y algunos de sus libros son "La última cena de José Stalin", "Todo lo sólido", "Soy un bravo piloto de la nueva China" y "Hecho burgués, país maldito".

En el texto publicado por la editorial Siglo XXI, el historiador se ocupa de poner en juego categorías de análisis con información de archivo que hilvana con un ritmo de escritura ágil y con guiños que aportan ironía y agudeza para pensar un tema como el antipopulismo que, como señala en las primeras páginas, "sigue hablando en nombre del futuro".

-Télam: Planteás que no hay un solo antipopulismo sino que son varios, ¿por qué?

-Ernesto Semán: Para entender como llegamos a esta forma de antipopulismo actual, a la que estamos más acostumbrados, que condena al populismo por su potencial transformador. Este antipopulismo ve una amenaza en la forma en la que las masas actúan en política: porque son manipuladas mediante planes sociales, porque actúan en beneficio propio, porque no producen. Y promete salvar a la nación de su crisis a partir de enderezar ese "defecto" mediante cambios en las políticas sociales, en la presencia del Estado, en la promoción del esfuerzo individual. Esta idea recoge críticas al peronismo en el 45 o al radicalismo en el 16 y estuvo en el centro de la campaña de Cambiemos en el 2015. Pero los antipopulismos no fueron siempre eso. Son algo así como canciones muy distintas entre sí pero que comparten un mismo ritmo musical: la crítica a la forma defectuosa en la que las masas participan en política. Ahí se acaban las coincidencias quizás. Por ejemplo, alguien como Maristella Svampa analiza la ola de gobiernos de centro izquierda en América Latina a comienzos de este siglo y ubica al populismo como el elemento conservador de coaliciones más amplias, en las que los líderes populistas están atados a una matriz económica extractivista y le dan poco espacio a demandas de cambio radicales de sectores indígenas o de la agenda ambiental. Ahí, la crítica al populismo no es su radicalidad sino su reformismo. Todo eso hoy parece sepultado bajo una forma quizás más chata de antipopulismo que domina la escena pública.

-T: En esa línea de equivalencias gaucho-compadrito-cabecita negra, ¿pensás que se puede incorporar alguna de las identidades señaladas por el antipopulismo en los últimos años?

-E.S.: El libro plantea una continuidad "gaucho-compadrito-cabecita negra-choriplanero" no tanto porque sean iguales sino porque son denominaciones, "tipos sociales" que recogen una misma preocupación de las elites a lo largo de los siglos: la de que las necesidades económicas y el desamparo en la sociedad moderna transforma a las masas en sujetos predispuestos a actuar emocionalmente en lugar de usar la razón, e inclinados a entregar su apoyo al líder que les ofrezca beneficios inmediatos y alguna forma de protección. Sarmiento habla de "los hombres materiales" para referirse a los que apoyan a los caudillos, es una definición muy poderosa. Ahora, "gaucho" y "compadrito" son tipos sociales -el primero habitante del campo, el segundo el que está en las orillas de la ciudad- cuyo comportamiento político es consecuencia de su precariedad y del contacto con el mundo moderno para el que no están preparados. "Cabecita negra" y "choriplanero", en cambio, son descripciones más políticas -el primero un simpatizante peronista en los sindicatos, el segundo un kirchnerista cooptado mediante prebendas- que, obviamente, translucen un cuestionamiento social (y racial) muy fuerte. Pero lo que se ve en esos 200 años de evolución es cómo una misma preocupación viaja desde la sociedad a la política y se hace más recalcitrante. Al gaucho lo va a salvar la civilización, pero en el discurso antipopulista actual, el choriplanero es un sujeto casi irredimible, lo mejor que puede pasar con él es que sus opciones políticas o el gasto que implican no sean un obstáculo para el resto de la sociedad. Lo que sería interesante, para completar este análisis, es hacer una cronología de los tipos sociales antipopulistas, en la que probablemente los "meritocráticos" serían el punto de llegada.

-T: "Macri reafirma en el libro la metáfora del populismo como un virus en el cuerpo sano de la sociedad, una figura que ciertamente clausura el debate político y revitaliza una derecha agonística" escribiste sobre el texto del expresidente. ¿Creés que la pandemia habilitó la posibilidad de actualizar su liderazgo o lo alejó de su capacidad de proyección?

-E.S.: No tengo dudas de eso: la pandemia es el tercer momento épico en el discurso antipopulista moderno. En la narrativa de Cambiemos hay un primer momento fundacional que es el 2001: en el relato de sus dirigentes, la crisis del 2001 los mueve a dejar el confort de sus empresas, los salarios del sector privado o la vida en el exterior para volcarse a la vida pública y contribuir al interés general que la política parece haber perdido. Su segundo momento heroico es el 2008 y la reacción a la decisión del gobierno de Cristina Kirchner de imponer nuevas retenciones al agro: ahí, la épica es un poco más visceral y confrontativa, y está puesta en enfrentar a aquellos (los populistas) que con sus políticas amenazan con destruir el futuro del país. Macri ha decidido que la pandemia sea el telón de fondo de un tercer momento: una especie de cruzada final contra el populismo y por la libertad. Hay un salto conveniente, el de eludir su gestión, pero me parece que el punto es otro. Apenas comenzó la pandemia, Macri dijo que el populismo era un virus peor que el Covid y los dirigentes de Juntos por el Cambio no se han alejado mucho de eso. La pandemia, y las políticas diseñadas para enfrentarla, concentran todos los temas sobre los que se apoya hoy el antipopulismo: la lucha por la libertad individual aún a riesgo de erosionar el bien común, el riesgo de otorgarle demasiadas atribuciones a un Estado que puede convertirse en autoritario, la defensa de la actividad económica como motor de la sociedad. La primera intervención de Macri en pandemia fue su diálogo con Alberto Fernández para solicitarle que las medidas que tomara no afectaran demasiado a las empresas. Las últimas declaraciones enfatizan que las elecciones son algo así como el comienzo del fin del populismo, una especie de prueba de fuego. Más allá de cuál sea el rendimiento electoral de este planteo, sin duda anticipa un futuro más frontal y con poco margen para desacelerar las confrontaciones con el gobierno.

