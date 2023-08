Luego de que la ministra de Cultura griega, Lina Mendoni, afirmara que el robo en el Museo Británico sembraba dudas sobre su "credibilidad" y que reiterara el reclamo por la reunificación del los mármoles del Partenón, el diputado conservador británico Tim Loughton acusó a Grecia de "oportunismo flagrante" al afirmar que aquellos tesoros antiguos no están seguros en la institución.

La ministra griega Lina Mendoni decidió involucrarse en la polémica por la seguridad del Museo Británico, después de que Peter Higgs, un curador principal de arte griego y romano que trabajó en la institución durante 30 años, fuera identificado en informes de prensa del Reino Unido como la persona acusada de ser responsable de robar artefactos invaluables de la colección del museo.

Informes recientes indican que se cree que el número de objetos robados supera los 1.500. "La pérdida, el robo y el deterioro de objetos de las colecciones de un museo es un evento extremadamente grave y particularmente triste", dijo Mendoni y subrayó que el Ministerio de Cultura está siguiendo de cerca la investigación. "Cuando ocurren incidentes de este tipo, obviamente existe una cuestión de seguridad e integridad en torno a todas las exposiciones del museo", agregó.

Mendoni también criticó el estado de las galerías griegas en el Museo Británico que albergan las famosas esculturas de mármol. En 2021, el estado deficiente de las galerías alimentó las demandas griegas de su restitución.

"Con las Esculturas del Partenón en particular, recordemos la situación muy problemática con el agua de lluvia en sus salas de exposición en 2019 y 2021, reflejando el abandono del edificio del Museo Británico", dice.

La presidenta de la Asociación de Arqueólogos Griegos, Despina Koutsoumba, también expresó al medio The Art Newspaper su preocupación, diciendo que sus colegas estaban "preocupados" por la cantidad de objetos griegos que faltan en el museo.

El diputado conservador Tim Loughton, en declaraciones a BBC Radio, salió a responderle a la funcionaria griega y cuestionó las especulaciones de Mendoni sobre la seguridad de la institución: "Lo que es particularmente perjudicial es el oportunismo flagrante de los griegos y otros que dicen: 'Oh no, el Museo Británico no es seguro'". Loughton, quien es además presidente del grupo parlamentario multipartidista del Museo Británico, dijo que la revelación de objetos robados y desaparecidos era "perjudicial", pero el personal y los fideicomisarios del museo estaban investigando.

Las estatuas del siglo V a.C. han estado en el Museo Británico desde 1816, después de ser retiradas del templo del Partenón en la Acrópolis de Atenas por agentes que trabajaban para el noble escocés Lord Elgin, quien era embajador ante la corte otomana en ese momento. Las esculturas fueron exhibidas en el Museo Británico en 1817 y, desde entonces, Grecia ha exigido la devolución de los mármoles del Partenón que el museo tiene en Londres. En marzo, el Vaticano devolvió tres fragmentos del templo del Partenón que había guardado durante siglos.

(Télam)