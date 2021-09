En el marco de lo que promete ser el primer encuentro masivo y presencial de la industria editorial tras la pandemia de COVID-19, la Feria de Editores (FED) sumó a las propuestas literarias de todos los años una campaña solidaria de donación de sangre que tendrá lugar en el espacio porteño Parque de la Estación, en Perón y Gallo, durante el 1, 2 y 3 de octubre.

Con el único requerimiento de anotarse previamente y completar un formulario (disponible en en https://bit.ly/colectaFED), los lectores que se acerquen al predio podrán donar y, de esa forma, colaborar a reducir el déficit de los bancos de sangre, una situación que empeoró durante la pandemia.

La posta para la donación de sangre estará a cargo de la Fundación Hemocentro de Buenos Aires, de 12 a 17 horas. Y el bar Roma, a pocas cuadras de la Feria, les ofrecerá una colación a las y los donantes.

La iniciativa surgió después de una charla informal que mantuvieron Cecilia Fanti, alma mater de la librería Céspedes y Pablo Braun, responsable de la editorial y librería Eterna Cadencia. “Pablo me contó que había ido a donar sangre y ahí pensamos en armar una movida desde las librerías. Después nos dimos cuenta de que la FED era el marco ideal, por la dimensión y la convocatoria. Entonces, se lo propuse a Víctor Malumian, responsable de la Feria, le encantó y nos pusimos a organizar todo”, cuenta Fanti sobre cómo se concretó la idea.

“Detrás de esta acción puntual, hay una idea más grande que me motiva un montón. ¿Qué tipo de industria y qué impacto queremos tener a futuro? Me interesa que trabajemos en un impacto positivo en la comunidad y que no solo estemos pensando en cuántos libritos vendemos por mes”, reflexiona Fanti.

Fanti, quien en los últimos días se interiorizó en el tema para poder articular la campaña, advierte que solo dona el 1,5% de los posibles donantes y que la crisis se resolvería si donara un 8%.

Desde la Feria, explican que -contrariamente a lo que se piensa- la donación es sencilla. Después de completar el formulario y reservar un turno, los “lectores donantes” deberán descansar bien la noche anterior, desayunar o almorzar, tomar agua y llevar el DNI.

Este año, la FED contará con la participación de Alejandro Zambra, Olivier Marchon, Mariana Enriquez, Leila Guerriero, Martín Kohan y María Pía López, entre otros.

Esta décima edición contará además con diversas actividades digitales durante los tres días en los que se anunciará quién obtuvo el Premio a la librería del año, el certamen que entregará 350.000 pesos para comprar libros y un 50% de descuento en los stands que participen en la FED 2021. (Télam)