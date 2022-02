Un equipo del Museo de Arqueología de Londres (MOLA, por sus siglas en inglés) descubrió el mosaico romano más grande encontrado en Londres en el último medio siglo durante una excavación cerca del famoso edificio The Shard, en un terreno destinado a un desarrollo inmobiliario exclusivo que apunta a convertirse en un enclave social y cultural con viviendas, oficinas, negocios y restaurantes.

El mosaico del siglo II tiene más de 12 metros cuadrados y es un vestigio de la legendaria Londinium, la sede del gobierno imperial de Britannia. Consta de dos paneles decorados con pequeñas piezas de colores colocadas en un suelo rojo. El panel principal está compuesto por flores de loto de rojo terracota y amarillo pálido rodeadas de bandas y cuerdas retorcidas, en diseños geométricos y dentro de un suelo teselado también en rojo.

Según los arqueólogos, el mosaico podría haber formado parte del comedor de una residencia, de un edificio grande con muchas habitaciones alrededor de un patio central, una mansión en las afueras de Londinium que funcionaba como hotel o lugar de descanso para los altos oficiales.

El hallazgo en el lugar de un amuleto con forma fálica que usaban los militares romanos corrobora la hipótesis de que se trata de un "triclinio", una estancia que funciona como comedor y que era parte de un gran parador para altos oficiales en sus viajes por el imperio.

MIRÁ TAMBIÉN La Bienal de Venecia no se suspende, anuncian los organizadores de la mayor cita artística el mundo

Los arqueólogos del MOLA reconstruyeron o el uso de la sala a partir del mosaico encontrado: creen que tenía una mesa baja cuadrada o rectangular en el centro, rodeada de divanes y espacio para bailar y escuchar música y que estaba directamente conectada con la cocina.

Si bien el mosaico fue encontrado en junio, su descubrimiento no se hizo público hasta ahora porque el equipo de arqueólogos debía estudiar su origen y definir el proceso de extracción. Por ahora, seguirá en el terreno en obras de The Liberty of Southwark, un complejo de oficinas, viviendas y actividades de ocio, mientras se completan las excavaciones a su alrededor y, a lo largo del año, será extraído para su conservación y será exhibido más tarde en un lugar que aún no se definió.

Click to enlarge A fallback.

Según el experto en mosaicos romanos David Neal le explicó a la BBC, la obra pertenece al "Acanthus group", un equipo de artesanos de Londinium que desarrolló un estilo propio. Un panel muy similar fue encontrado en la localidad alemana de Trier, un hallazgo que permitiría deducir que aquellos mosaiquistas viajaron al continente. (Télam)