En el marco de la semana del orgullo LGBT+ y con el objetivo de visibilizar a todas las personas cuya identidad de género es distinta a la que se les asignó al nacer, la fotógrafa y artista visual Gaby Herbstein lanzó el proyecto “Ya no soy invisible” que busca a través de retratos fotográficos y entrevistas democratizar las historias y diversificar el relato.

Una serie de retratos y piezas audiovisuales fueron seleccionadas a través de una convocatoria por redes sociales en la que se buscó representar la mayor diversidad posible de formas de ser y de hacer y que ahora se pueden visitar en https://www.youtube.com/playlist?list=PLv6t7jRNmr2dOOrl8i0Sa91qSF7qNj1ri

El proyecto permitió retratar 16 historias de mujeres y varones trans, personas no binarias, queer, intersex y agénero, entre otras identidades representadas y, de esa forma, dar cuenta en primera persona sus experiencias de vida.

La producción liderada por Herbstein contó con el apoyo de Isha Escribano en la etapa de la convocatoria y de la agencia de comunicación Bi Media; y apunta a que no se perpetúe un único relato y a que les y los protagonistas puedan ponerle su voz a esas historias.

“Sabemos que lo que no se nombra, no existe. De igual manera, lo que no se ve, no existe. Por eso, el objetivo del proyecto es visibilizar diversas realidades para que no se perpetúe un único relato”, cuentan los organizadores y advierten que la meta posterior es que a partir de la difusión de las experiencias de vida, se sumen más historias para seguir visibilizando realidades.

Herbstein retrató a cada participante, mientras que las entrevistas las hicieron Yan de Simone, directora general de Bi Media, e Inés Ripari, comunicadora social, colaboradora en medios digitales como VICE en temáticas de género.

Dentro de los retratados de “Ya no soy invisible” están Nikka, Manu Mireles; Gala Olimpia Villalba; Celeste Montanari; Helena Klachko; Jackeline Lezcano; Natal Delfino; Luz Soto; La Queen; Belén Díaz; Merlina Balleja; Azul Ciancaglini; Kami Quintero; Isis; Maura Gomez y Pía Martignoni.

