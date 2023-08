La escritora y periodista Elena Poniatowska ganó el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria, otorgado por la Secretaría de Cultura y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que consiste en 125.000 dólares, un diploma y una escultura del artista mexicano Vicente Rojo.

Poniatowska, de 91 años y de origen francés con nacionalidad mexicana, ha sido reconocida a lo largo de toda su carrera con galardones como el Premio Nacional de Periodismo, el Premio Cervantes conseguido en 2013 o la medalla Belisario Domínguez, el máximo reconocimiento que puede recibir un ciudadano en México.

La decisión, tomada de forma unánime por un jurado compuesto por los escritores Concepción Company, Javier Garciadiego, Luis García Montero, Reneé Acosta y Margo Glantz, refiere a la calidad de la obra de la autora: “Sus textos han narrado, mediante testimonios y ficción, momentos capitales de la historia reciente de México”, se informó ayer oficialmente.

Poniatowska se convirtió, además, en la cuarta mujer premiada en la historia de este galardón. Otros ganadores de este premio han sido los escritores Mario Vargas Llosa, Sergio Ramírez o Luis Goytisolo.

Ganadora del Premio Cervantes en 2013 y autora de obras que potencian el testimonio para contar las injusticias, los silencios y las luchas de una época como "Lilus Kikus", "Las soldaderas" o "Hasta no verte Jesús", acepta la identidad mestiza de su oficio. "Me defino como escritora pero como me inicié muy joven en el periodismo, siempre es mi oficio en primer lugar. Sin embargo, el mismo año que se publicó mi primera entrevista, se publicó una novela que inició una colección que se llamó "Los presentes" y ahí se publicó "Lilus Kikus"", contó el año pasado durante una entrevista con Télam.

Como periodista, escribió crónicas de los sucesos que sacudieron al país, como la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968, el terremoto de 1985 en la Ciudad de México y el conflicto indígena armado de Chiapas en 1994; y recreó la vida de mujeres ícono del siglo XX, como la fotógrafa Tina Modotti, la soldadera Jesusa Palancares, la pintora Leonora Carrington, recordó hoy el diario mexicano Excélsior.

"Me interesa mucho más explorar la manera de ser de los demás y sus vidas que la propia. Puedo escribir sobre mis estados de alma, como lo hacen muchos, pero yo llegué a los 10 años a México y mi afán por conocer tanto a mi país y a sus habitantes me llevó a hacer siempre muchísimas preguntas", contó, en ese marco, sobre su estilo literario.

Hélene Elizabeth Louise Amélie Paula Dolores Poniatowska -su nombre real- nació en París en 1932. De esa serie encadenada de nombres quedó "Elena". Hija del matrimonio entre la aristócrata mexicana Paula Amor y el príncipe Jean E. Poniatowski, descendiente directo del último rey de Polonia.

La guerra separó a la familia: su padre partió a pelear contra nazis y franquistas y envió a su mujer e hijas -Kitzia y Elena- a México, donde la hoy creadora de más de 40 libros llegó a los 10 años. Ahí aprendió español en el barrio, inglés en el colegio y mucho después adoptó definitivamente la nacionalidad mexicana.

(Télam)