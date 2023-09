A veces el territorio impulsa la poética de un artista, como es el caso del artista y músico Julián Terán en su muestra "El centro en todas partes" en la Galería Nora Fisch, donde continúa indagando los modos en que el hombre aprende su entorno al dibujarlo, cartografiarlo, encontrando líneas que conectan tierra y cielo, revelando huellas y despertando sentidos.

¿Por qué la necesidad de los mapas? "Hay algo que está casi siempre en mi trabajo y me interesa", reflexiona, e indica que es algo relacionado a las herramientas disponibles del ser humano "o maneras de tratar de aprender el mundo en general" y desde este punto es que siente la palabra "como una manera de poder transformar todo en algo accesible, todo lo que es inconmensurable, infinito".,

"Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tenemos? -se pregunta- a veces los mapas, la palabra que no llega a dar cuenta, sólo de una pequeña porción. Por eso me interesan los mapas y las palabras", justifica el artista.

Pero, advierte, "también hay una fascinación visual por los mapas, esta cuestión de llevar a una escala", y explica "que solía transformar mapas ya existentes, tomados de libros antiguos o mapas digitales, y reconvertirlos de distintas maneras", transformando lo escrito y las referencias de estos mapas llevadas "a un terreno político, poético, y a veces, en los mapas que tienen únicamente una ´existencia digital´ transformarlos en algo material bien concreto como grabados en madera, para que tengan espesor", explica.

Hace mucho tiempo que Terán dedica su atención a los mapas, sin inventarlos, acerca de lo que manifiesta: "siempre tomé algo y lo subvertí en su funcionalidad, lo convertí en otra cosa", pero apunta, "antes venía de trabajar mucho con la idea de territorialidad y dibujaba paisajes con formas constituidas únicamente por líneas generando relieves y topografías, y de ahí fui derivando hacia esos mapas", puntualiza señalando los exhibidos en la muestra.

"Me crié en un pueblo de la provincia de Buenos Aires y todo ese territorio me acompaña mucho" y de hecho cuenta que está retomando cuestiones primigenias en su vida artística" porque "antes de estas líneas de dibujos súper pulcros que es lo que más visto de mi trabajo, trabajaba mucho con tierra y materiales sobre un soporte generando relieves, y en un momento sentí que me tenía que limpiar de todo eso y abandonar un poco ese vínculo tan cercano a mi pueblo y ese territorio".

Y reflexiona: "es algo que me sucedió en ese momento y durante mucho tiempo", en cambio "ahora tengo la necesidad de volver a esas materialidades, búsquedas, a ese territorio. Después de haber atravesado todo esto, siento que vuelvo a ese mismo lugar".

"Siempre pienso en mi territorio como en el que las huellas constantemente quedan enterradas, borradas y que sin embargo bajo esa tierra está todo eso bullendo, como un pasado muy cargado de violencias", dice en referencia a la "conquista" y las guerras. Y recuerda como algo muy presente "la infame o famosa franja de Alsina" que consistió en una zanja de cuatro metros de profundidad para contener a los malones: "en vez de construir una muralla como hicieron los chinos o como se le ocurrió hacer a Donald Trump, hicieron una zanja, como una muralla inversa".

"Era una cicatriz en la tierra de cientos de kilómetros y hoy en día no hay casi rastros de eso".

Egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón antes de ser parte de la Universidad de las Artes, Terán expuso en museos como el Malba, el Franklin Rawson de San Juan, el Moderno de Buenos Aires -donde participa en la muestra colectiva actual a "18 minutos del sol", entre otros, también en galerías de Buenos Aires, Bogotá y Nueva York. En 2022 fue seleccionado para el programa de intercambio Residencias Urra-Villa Waldberta, Alemania, recibió distintos premios, y como músico y compositor explora versiones del folklore argentino habiendo editado cinco álbumes. (Télam)